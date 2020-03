¡Felices 68, ‘Viejo Willi’! Uno de los mejores de nuestra historia

Considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié colombiano, Willington Alfonso Ortíz Palacio nació en Tumaco, pueblo azotado por la violencia, el 26 de marzo de 1952.



Inició su carrera jugando como volante de armado, pero no contó con mucha suerte en los equipos que se probó (América y Deportivo Pereira) debido a su poca talla y peso. Para los entrenadores de aquella época el talento no valía si no se tenía un portento físico importante.

Millonarios fue quien le dio la oportunidad de debutar como profesional, tras brillar en un cuadrangular amistoso que hicieron Deportivo Cali, el conjunto embajador y dos selecciones regionales, y en un amistoso frente a Inter de Porto Alegre empezó a dar destellos de su inmensa condición técnica.



Willington logró salir campeón con Millos (de la mano del mítico Gabriel Ochoa Uribe como DT) en 1972 y después en el 75, además de ser subcampeón en el 73 y 75. Junto a Alejandro Brand y Jaime Morón formaron el mejor trío de ataque en todo el fútbol colombiano.

Al Deportivo Cali llegó en 1979, descartando increíblemente ofertas del fútbol español. Fue goeador del equipo en su segunda temporada, pero su gesta más importante se dio en Copa Libertadores contra el River de Daniel Pasarella.

​Ortíz aquella noche ‘se bailó’ a todo el mundo, dio un espectáculo de antología, permitiendo así una mítica victoria del Deportivo Cali en territorio argentino. El gol de Willington, arrancando desde mediocampo, es uno de los más recordados por la afición, no solo caleña, sino del país.

Al América de Cali llega en 1983 y logró la máxima gloria, tras obtener el tetracampeonato desde 1983 hasta 1986 en la liga colombiana y ser subcampeón de Libertadores entre el 85 y el 87.



Montó otra tripleta de maravilla en ataque junto a Ricardo ‘El Tigre’ Gareca y Roberto Cabañas.



Por otro lado, en la Selección Colombia disputó dos Copas América (1975 y 1979), cuatro Eliminatorias (74, 78, 82, 86) y un torneo olímpico (1972). En total marcó 12 goles en 49 partidos.

Grandes figuras del deporte se han rendido ante lo que significó Willington Ortíz para el fútbol de Colombia y Sudamérica. Carlos Salvador Bilardo en su momento dijo que “Willington significa para Colombia, lo que Maradona para Argentina”. El legendario ‘Caimán’ Sánchez aseguró “si él hubiera jugado en Italia 90, hubiera sido el rey del mundo”.



Además, la Federación de Historia y Estadística (IFFHS) eligió a Willington como el mejor futbolista colombiano del siglo XX y el número 17 en Sudamérica.