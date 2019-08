Las novedades de Selección: los méritos de Daniel Muñoz y Yairo Moreno

Carlos Queiroz dio la lista de convocados en la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Brasil y Venezuela a inicios de septiembre. Dos grandes sorpresas en esta convocatoria fueron Daniel Muñoz y Yairo Moreno, futbolistas que recibieron su primer llamado oficial.



Pero no es sorpresa, pues ambos futbolistas vienen haciendo bien las cosas en sus equipos y sumaron méritos para llegar a esta convocatoria.

Daniel Muñoz:

Las cosas para Daniel Muñoz en el fútbol no han sido sencillas, antes de llegar a Rionegro Águilas en el año 2017, se probó en al menos 12 equipos en los que, de a poco, le querían extinguir la llama de su sueño por ser futbolista profesional. A continuación, compilamos los méritos por los cuales, el nacido en Amalfi y criado en Bello alcanzó su primera convocatoria a la Selección Colombia.



En Rionegro Águilas, desde 2017 arrancó un camino que no tiene techo por ahora, con el equipo del oriente antioqueño disputó 37 partidos, seis de ellos arrancando desde el banco, apenas le sacaron 5 tarjetas amarillas y no fue expulsado. Su debut fue auspicioso como lateral derecho. En 2018, la carga de partidos aumentó en Liga con 32, su poder goleador también, marcando tres goles y disminuyendo sus amonestaciones a cinco. Para este 2019, Muñoz disputó con Rionegro 23 partidos, de los cuales cuatro fueron por Copa Suramericana. Poco a poco, su nombre fue despertando el interés de muchos equipos, entre ellos el de Nacional, sí, el amor de su vida ‘tocó su puerta’ y lo dejó entrar, con el ‘verde’ suma ocho partidos y ya se dio el gusto de marcar un gol.



En el clásico antioqueño, fue su carta de presentación a lograr otro sueño, vestirse con la Tricolor, con una destacada actuación, participó en los cinco goles e incluso el 2-2 muchos se lo dan a él, pese a que el árbitro se lo dio a Adrián Arregui en contra. Muñoz vive intensamente y aprovecha el momento, como lateral, volante o extremo, juega con ese espíritu amateur y la rebeldía que caracteriza lo más puro del fútbol.

Yairo Moreno

El volante es otra de las fichas nuevas a las que le está apostando Carlos Queiroz. El futbolista ya había sido llamado a preconvocatoria antes de la Copa América y no logró ir. Sin embargo, esta vez, sí está en la lista oficial.



El futbolista empezó en Medellín y se afianzó con el club rojo. En Colombia, además, pasó por La Equidad y Envigado, pero finalmente brilló en el conjunto rojo de la montaña y sumó 11 goles en 46 partidos.



Tras su gran paso, fue fichado por León en México y allí se convirtió en una pieza fundamental del equipo. El colombiano ya suma 40 partidos en la Liga y tiene cuatro goles; es la pieza clave del club en el medio campo.

Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín