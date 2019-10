Los partidos de los convocados a Selección antes unirse a Queiroz

Los jugadores de la Selección Colombia se unirán desde el próximo lunes o antes, si se puede, a los entrenamientos en España. Allí los estarán esperando Carlos Queiroz y su cuerpo técnico para una nueva fase de preparación de cara a los próximos partidos amistosos, contra Chile y Argelia.

Entre sábado y domingo, los convocados por el entrenador portugués tendrán sus últimos partidos con sus clubes antes de unirse a la Selección Colombia, sin embargo, algunos pocos podrán tomar este fin de semana como tiempo de descanso o para unirse primero a la Tricolor.

Arqueros

David Ospina

Torino vs. Napoli

Domingo 6 de octubre

11:00 a.m.



Camilo Vargas

Tijuana vs. Atlas

Sábado 5 de octubre

9:06 p.m.



Eder Chaux

Millonarios vs. Patriotas

Domingo 6 de octubre

3:00 p.m.



Aldair Quintana

Nacional vs. Junior

Domingo 6 de octubre

4:00 p.m.

Defensas



Luis Orejuela

Cruzeiro vs. Internacional

Sábado 5 de octubre

7:00 p.m.



Stefan Medina

Querétaro vs. Monterrey

Domingo 6 octubre

8:00 p.m.



Dávinson Sánchez

Brighton vs. Tottenham

Sábado 5 de octubre

6:30 a.m.



Óscar Murillo

Pachuca no tiene partido este fin de semana

Yerry Mina

Burnley vs. Everton

Sábado 5 de octubre

9:00 a.m.



Jhon Lucumí

Genk vs. Mouscron

Domingo 6 de octubre

1:00 p.m.



William Tesillo

León vs. Veracruz

Sábado 5 de octubre

5:00 p.m.



Johan Mojica

Real Santander vs. Girona

Domingo 6 de octubre

1:30 p.m.

Volantes



Wílmar Barrios

Ural vs. Zenit

Domingo 6 de octubre

3:30 a.m.



Juan Guillermo Cuadrado

Inter vs. Juventus

Domingo 6 de octubre

1:45 p.m.



Jéfferson Lerma

Arsenal vs. Bournemouth

Domingo 6 de octubre

8:00 a.m.

Matheus Uribe

Porto no tiene partido este fin de semana



Yairo Moreno

León vs. Veracruz

Sábado 5 de octubre

5:00 p.m.



Andrés Ibargüen

Cruz Azul vs. América

Sábado 5 de octubre

7:00 p.m.

Delanteros





Luis Muriel

Atalanta vs. Lecce

Domingo 6 de octubre

8:00 a.m.



Luis Sinisterra

Fortuna Sittard vs. Feyenoord

Domingo 6 de octubre

7:30 a.m.



Roger Martínez

Cruz Azul vs. América

Sábado 5 de octubre

7:00 p.m.



Luis Díaz

Porto no tiene partido este fin de semana



Duván Zapata

Atalanta vs. Lecce

Domingo 6 de octubre

8:00 a.m.



Alfredo Morelos

Rangers vs. Hamilton

Domingo 6 de octubre

9:00 a.m.