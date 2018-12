Pequeños detalles que marcarán la continuidad de Pékerman en Colombia

La negociación entre la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y José Pékerman, que estaba estancada un poco porque el nuevo Comité Ejecutivo no se había posesionado y otro tanto por los álgidos asuntos jurídicos de las últimas semanas alrededor de los directivos, por fin ha comenzado.

La incertidumbre sobre el futuro del equipo tras el final de su participación en el Mundial de Rusia, en el que fue eliminado en octavos de final, por fin parece que comenzará a resolverse.



El empleador, que en este caso en la FCF, ha sido clara en su mensaje: “El nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol, posesionado el día hoy, interesado en la continuidad del profesor José Néstor Pékerman al frente de la Selección Colombia de Mayores”.

Esa declaración era, entre otras cosas, una aspiración del entorno de Pékerman para empezar formalmente una negociación. Había que estar seguros de que había voluntad para renegociar el contrato y eso ya es un buen comienzo.







La intención fue ratificada por César Pastrana, quien se posesionó como vocal en el Comité Ejecutivo de la FCF: “Todos queremos que el profe continúe, es el sentir y nos queremos reunir con él. Hoy se le pidió al presidente que lo convocara lo más pronto posible y empezar a ver qué es lo que quiere, todos los temas con el cuerpo técnico a ver qué pasa”, dijo en declaraciones al diario El Tiempo.



El dirigente agregó: “Nosotros como Comité creemos que el profe Pékerman debe continuar por todo lo que ha hecho en la parte deportiva y demás. Lo que le pedimos al presidente fue que lo convocara lo más rápido posible, ojalá el viernes o el fin de semana, urgente, para hablar con él y saber cuál es su pensamiento, exigencias y sentarse a hablar y saber a ciencia cierta cuál es su expectativa”.



Pastrana, indirectamente, puso el balón en los pies de Pékerman. ¿Qué estará pensando el DT? Su señal más clara de querer continuar es que ha estado en el país prácticamente durante todo el mes de agosto, a la espera de una reunión con Ramón Jesurún, presidente de la FCF, que nunca ocurrió para tocar el tema de la renovación de un contrato a que le quedan tres días de vigencia –expira el 31-. Se sabe que hubo un par de conversaciones informales pero no la reunión oficial de la que habló Pastrana. Primer punto de incomodidad.



Lo otro son las versiones según las cuales el cuerpo técnico pediría un generoso aumento de salario en el nuevo contrato, teniendo en cuenta los buenos resultados de los últimos seis años. El tema, según fuentes consultadas por Futbolred, ni siquiera ha llegado a discutirse y prueba de ello es la citación del nuevo Comité de la FCF, que quiere saber de primera mano cuáles son las demandas. Los oscuros intereses de quienes hacen circular estos temas también cae mal en el entorno del entrenador argentino.



La lectura de las declaraciones públicas del empleador y el silencio total del empleado tienen varias lecturas.



La primera, la más transparente, sugiere que en realidad la FCF tiene el auténtico interés en mantener el exitoso proceso de Pékerman y que él a su vez siente una conexión total con su grupo y con el país y quiere negociar, en términos benéficos para ambas partes, para buscar la revancha de Rusia en Qatar.



La segunda es que realmente las aspiraciones salariales del cuerpo técnico actual estén lejos del presupuesto de la FCF, aunque sean legítimas a la luz de los resultados obtenidos (la mejor figuración histórica de Colombia en los Mundiales, los cuartos de final en Brasil 2014, por ejemplo). En ese caso los directivos buscarían otro DT, que además cumpla demandas de algunos directivos sobre la cercanía del equipo con la gente y el manejo de los empresarios alrededor de la Selección.



La otra, no tan diáfana, es que la FCF ya tenga tomada la decisión de interrumpir dicho proceso y quiera trasladar toda la presión al DT, para después quedar bien con el país, que lo apoya de manera masiva, y decir que las demandas no estaban a la alcance de nadie y que, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo, se toma la decisión de elegir a otro entrenador –probablemente Juan Carlos Osorio-.







Las cartas están echadas. El tiempo dirá quién supo jugarlas mejor. Aunque lo ideal sería defender el progreso de la Selección Colombia y lograr que salga fortalecida, hay tantos intereses de por medio que el pronóstico de la charla, que al final de la semana debe despejar el nombre del entrenador nacional, es totalmente reservado.