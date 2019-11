Queiroz visitó al Deportivo Cali y ya tendría un jugador en la mira

El seleccionador nacional de Colombia, Carlos Queiroz, estuvo la noche de este viernes en un conversatorio con periodistas deportivos de Cali, hablando de diferentes aspectos del combinado nacional, como que en un alto porcentaje ya tiene el grupo que jugará las eliminatorias a Catar 2022. Se quedará para ver el primer partido de la final de la Copa Colombia, además de que aprovechó para felicitar a los dos equipos en contienda: Cali y Medellín. Además, habló de Christian Rivera y lo elogió.

En medio de su disertación, bastante amena y relajada con los periodistas, dijo que “aprovecho para felicitar al Deportivo Cali y Medellín por estar en la final de Copa Colombia. (Christian) Rivera está jugando muy bien. Hasta el martes tomaré la decisión de cuáles son los jugadores con los que trabajaremos en noviembre, tengo que dormir con mis convicciones. No puedo decir qué jugadores están en la lista, pero Christian Rivera es un buen jugador, me encanta como juega"



Acerca de que cuándo podría encontrar el equipo que quiere ver, señaló que “no hay límites, en la ilusión de un entrenador siempre queremos lo mejor, las lesiones perturbaron mucho los planes, eso es una realidad y no es posible controlarlas, hay que tener cuidado con su recuperación. Hay otros que no figuraron con sus clubes y eso afectó los planes que tenía. Diría que el 80% de las decisiones del equipo que va a estar en marzo, están hechas “.



Sobre James Rodríguez sostuvo que “James fue el mejor jugador de la Copa Mundo de Brasil, jugó 49 partidos en su club, es una estrella, le estoy dando todo mi apoyo y confianza porque vemos que es la mejor forma de recuperar su fútbol y cualidades en la cancha, si brilla en su club, las posibilidades de que lo haga en la Selección es mayor.



Entre las cosas que dijo el entrenador portugués es que la capital del Valle podrá ver en acción al combinado tricolor en cualquiera de las fases de la Copa América, con lo que se confirma su condición de sede del certamen continental.



También dijo señaló que le han hablado maravillas de la ciudad, de la forma en que se baila la salsa y de la belleza de las mujeres.



Uno de los interrogantes obligados era si está muy distante el nivel de los jugadores que militan en la Liga con los que están en Europa, a lo que respondió: “Hay criterios que dentro de la competición son muy importantes, tenemos que considerar la experiencia internacional, el ritmo y la intensidad de un partido en Europa no es igual al de un partido en Suramérica, es un nivel muy alto, nosotros hacemos un estudio profundo, les pongo un ejemplo: ‘Una cosa es cuando un malabarista trabaja con un cable a 2 metros de altura y otra un equilibrista que lo hace a 20 metros. En el trabajo solamente tenemos 3 partidos, 6 entrenamientos, esas decisiones tienen que ser quirúrgicas y no puedo llamar muchos jugadores, me gustaría hacerlo, hay algunos que siempre han estado allí, pero me gustaría tener un equilibrio con otros que llame nuevos”.



De igual forma, dejó claro que, a diferencia de quienes piensan que equipo que gana no se toca, “es al contrario, porque si no, los otros te pasan adelante. Muchos jugadores que actuaron en el Mundial de Rusia ya no están, cuando llegué habían otros lesionados, en ese momento la situación del equipo de Colombia no estaba tan tranquila, esta vez la prioridad era encontrar más profundidad en todas las posiciones, estamos más sólidos y con mejores decisiones, el equipo tiene un modelo de juego, está en proceso defensivo y ofensivos, hemos hecho cambios y se ha mantenido su filosofía y pensamiento, haciendo ese camino que estamos construyendo”.



Sobre Perú, el primer rival de la nueva fecha Fifa, señaló que “me sorprende, después de la Copa de Brasil ha jugado muy bien, creo que las condiciones están para que haga una Copa América mejor y pueda llegar a la final”.



De lo que ha encontrado en el jugador colombiano enfatizó: “En mi condición de entrenador nacional quiero decir que tenemos jugadores muy buenos, muy dedicados y con mucha técnica. Todos hacemos parte de sacrificios tremendos, está dentro de la naturaleza y mi tarea como líder del equipo. Tengo que trabajar el grupo con mucha unidad y cohesión, la camiseta amarilla tiene que estar arriba de todo. Si queremos ser campeones debemos tener más sacrificios y unión".



A propósito del llamado a la convocatoria de Steven Mendoza explicó: “Es normal que se sorprendan porque el trabajo de los periodistas no es estar viendo todos los jugadores. Steven estaba ya identificado desde el año pasado, su comportamiento en los últimos cinco partidos indican que esta es la oportunidad de mirarlo a él y a otros jugadores jóvenes, esta es la última oportunidad porque después de noviembre ya empezamos en serio”.



¿Le queda claro que en la Selección no hay dos James Rodríguez? “Como siempre hablo de fútbol, en la vida se gana o se aprende, el equipo se ha mantenido con mucho orden y disciplina, después del partido de Argelia el equipo está más fuerte, más compacto. Los primeros once partidos jugamos bien, contra Argelia aprendimos mucho, estoy muy contento”.



En cuanto a si el reto es ganar la Copa América señaló que “las eliminatorias es la calificación más difícil para una Copa del Mundo y la Copa América es una competición para ganar y pelear por puntos, cada partido es puntos”.



Del papel de los laterales naturales, que últimamente han brillado por su ausencia, argumentó: “Lo más importante es no sufrir goles y después marcar más goles que los otros, mi trabajo es intentar siempre gana , la convocatoria no es una decisión de exclusión, que quede claro, estoy tomando decisiones de inclusión, no excluyendo a nadie. La Selección para mí es una casa sin ventanas ni puertas, los jugadores salen y entran por sus méritos”.



De los que no llamó y que están en su radar aclaró que “La Fifa obliga a publicar 15 días de cada fecha Fifa los nombres de los jugadores, porque si no los clubes no están obligados a prestarlos. Hay algunos jugadores que no están, pero estos 34 son los que siguen adelante y me gustaría tenerlos en la próxima convocatoria".



¿Qué porcentaje de su trabajo le dedica a la Liga Águila? “Tenemos un trabajo con mi cuerpo técnico que es de observación directa y el otro es que hacemos compactos de todos los partidos en que están jugadores colombianos, miramos la calidad de pase y otros parámetros para tomar una decisión justa, equitativa y profesional. Analizamos todos los partidos de las ligas y lógicamente los de Colombia”.



Queiroz, quien estuvo acompañado de Héctor Cárdenas, entrenador la Selección Colombia Sub 20, dijo de los juveniles que “estamos intentando hacer un plan de desarrollo de todo el fútbol colombiano, primero es la responsabilidad de preparar el equipo para la calificación a la Copa Mundo y a la Copa América. Estamos llevando el grupo de desarrollo a todos los departamentos de Colombia con todos los entrenadores, hay que pensar en hacer un plan de preparación de los entrenadores, vamos a empezar un plan específico para entrenadores de arqueros, hay que desarrollar muchos puntos, intentar juntar godos los entrenadores y hacer un plan de desarrollo de los jugadores, hay que tener toda la estructura junta y sólida”.



Finalmente, hizo un paralelo entre nuestro país y uno europeo: “Austria es un país fantástico, pero Colombia tiene jugadores en todo el mundo, hay virtudes que Colombia tiene: la pasión por el fútbol y combinación de talento. Pero para jugar mejor tengo que entrenar mejor, nadie es perfecto. Los planteamientos de Europa están por delante de todo el mundo, pero Colombia tiene jugadores en todo el planeta".



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @marquitosgarces