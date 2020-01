Es el partido definitivo: cuentas de Colombia en el Preolímpico Sub-23

La Selección Colombia Sub-23 que dirige Arturo Reyes tiene el partido definitivo contra Venezuela este lunes en el Preolímpico Sub-23. El juego, que será a las 8:30 p.m. podría dejar cerca de la clasificación o de la eliminación a la Tricolor.



Recordemos que quedan dos fechas y cada jornada descansa un equipo. Por 'fortuna' para Colombia, Chile no jugará y puede quitar la ventaja que existe entre las dos selecciones en la tabla de posiciones.

Cuentas:

En el Preolímpico Sub-23 hay dos grupos, los dos primeros equipos de cada uno clasificarán a un cuadrangular final y las dos selecciones con mejor puntaje en este irán al Olímpico.



Colombia juega contra Venezuela y, claramente, debe ganar. Si gana, llega a seis puntos y empata a Chile, que tiene la misma cantidad pero no jugará en esta jornada. Una victoria deja a la Tricolor segunda, si Argentina suma alguna unidad. Si Argentina, que también tiene seis puntos, pierde contra Ecuador, Colombia será líder.



Ahora, el panorama que no se quiere pensar. Empecemos con el empate. Si Colombia empata, sigue siendo tercera y definirá todo contra Chile en la última jornada, para conocer al clasificado. Un empate obligaría a Colombia a ganarle a Chile en la última fecha para clasificar; no le sirve nada más.



Si Colombia pierde contra Venezuela este lunes, quedará por debajo de la Vinotinto y ya no dependerá de sí misma. En caso de una derrota, la Tricolor deberá obligatoriamente ganarle a Chile en la última jornada y esperar que: Argentina pierda los dos partidos que le quedan o que Venezuela pierda en su último juego.

Así está la tabla:

1. Argentina: 6 puntos +3 en la diferencia de gol

2. Chile: 6 puntos +2 en la diferencia de gol

3. Colombia: 3 puntos +3 en la diferencia de gol

4. Venezuela: 3 puntos 0 en la diferencia de gol

5. Ecuador: 0 puntos -8 en la diferencia de gol



Esta fecha: Colombia vs. Venezuela, Argentina vs. Ecuador. Última fecha: Chile vs. Colombia, Argentina vs. Venezuela.