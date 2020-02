Ganar y rezar: Colombia se juega su último cartucho para Tokio 2020

Se acabó el tiempo para los lamentos, las recriminaciones por lo que pudo ser y no fue contra Argentina, las lágrimas y el dolor. Para Colombia, este es el momento de enfrentar el partido de cierre del torneo Preolímpico con la seguridad necesaria para hacer lo que le corresponde y luego sí pensar en el otro resultado. Primero un paso, después el otro.

Por eso lo urgente, que es el partido de este domingo, a las 6:00 p.m. en el estadio Alfonso López, contra Uruguay, es ganar como sea. Si es con lujo bien; si el espectáculo no es gran cosa no importan, si se juega con o sin número, qué más da. Aquí el que 1-0 y el que lo hace 5-0 suman los mismos tres puntos, así que no hay tiempo para discusiones estéticas.



Ya lo advertía Eduard Atuesta: "Lo que pasó hay que dejarlo atrás y tenemos que estar es con la mente en Uruguay. Hay que ajustar. Hay que tener fe y todo el optimismo", pidió.



Así es que Colombia tendrá que salir a la cancha con la misma personalidad que mostró en el arranque del cuadrangular contra Brasil e inclusive contra Argentina en el primer tiempo, pero sin permitirse los pestañeos de los segundos tiempos que han costado victorias.



"Tenemos que pensar en nosotros, en nuestro trabajo que es ganar y luego ver los resultados. Unos Olímpicos son muy lindos, lo mejor después del Mundial. Invitamos a la gente que nos acompañe, tenemos la ilusión de clasificar intacta", aseguró a su turno Kevin Balanta.



De la posible nómina titular hay poco que adelantar, pues el técnico Arturo Reyes ha sorprendido en sus dos salidas en la alineación titular y en los últimos días ha trabajado siempre a puerta cerrada.



"Hay que tener mucha tranquilidad, nuestros delanteros tienen mucha movilidad aunque no se han dado los resultados. Para pensar en Brasil y Argentina tenemos que primero ganar nuestro partido, si no se da no tendrá sentido. Tenemos el sueño de clasificar y esperamos hacer un buen partido contra Uruguay", aseguró Jaime Alvarado.



Colombia necesita ganar a cualquier precio y entonces esperará al resultado de Argentina y Brasil, a segunda hora en Bucaramanga, para saber si lgora el cupo que está libre para los Juegos Olímpicos de Tokio: requiere que no sume Brasil. Así, sin más.

Así llega Uruguay

La selección de Uruguay ha tenido sólidas presentaciones y ido mejorando con el transcurso de los partidos en el cuadrangular del Preolímpico.



Perdió contra Argentina en el debut (3-2) aunque todos en Bucaramanga saben que mereció al menos un empate y le dio mucha guerra a Brasil hasta sacarle un 1-1 muy luchado. Tiene, en números, un rendimiento casi igual al de Colombia, su rival de este domingo.



Uruguay apostará por los goles de Diego Rossi y Juan Ignacio Ramírez, hombres que tienen viva la ilusión charrúa a esta altura. Tendrán los dirigidos por Gustavo Ferreyra una carga adicional y es que enfrentarán al local, que ha asegurado estadio lleno y que podría meter una presión adicional a la ya comprometida situación.



Alineaciones probables

Colombia: Esteban Ruiz; Edwin Herrera, Willer Ditta, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Jaime Alvarado (Kevin Balanta), Eduard Atuesta, Nicolás Benedetti; Jorge Carrascal, Edwuin Cetré y Ricardo Márquez (Johan Carbonero). Seleccionador: Arturo Reyes.



Uruguay: Ignacio de Arruabarrena; José Luis Rodríguez, Emanuel Gularte, Mathías Laborda, Agustín Oliveros; Manuel Ugarte, Juan Manuel Sanabria, Joaquín Piquerez; Diego Rossi, Juan Ignacio Ramírez y Federico Viñas. Seleccionador: Gustavo Ferreyra.



Estadio: Alfonso López de Bucaramanga

Hora: 6:00 p.m.