Explosiva actitud de Queiroz cuando le preguntaron por James y Falcao

La Selección Colombia empató 0-0 contra Chile este sábado, en Alicante (España), en el primer juego amistoso de la fecha Fifa de octubre. La Tricolor no tuvo a James Rodríguez ni a Falcao García en la convocatoria, tema que ha sido muy discutido en los últimos días, y que en la rueda de prensa provocó una fuerte reacción del entrenador Carlos Queiroz, cuando le preguntaron “¿cómo vio al equipo sin sus capitanes?”.

“El equipo jugó con sus capitanes David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado. No entiendo la pregunta, repito. Jugaron bien, el partido ha estado muy bien y vuelvo y repito que fue con sus dos capitanes. Todo el equipo ha trabajado muy bien. Los capitanes que están ahora son Ospina y Cuadrado. Más adelante veremos quiénes serán los capitanes, pero hoy en día están ellos dos. Es lo que yo pienso como entrenador. Es una mentalidad que tengo que trabajar, los que mejor estén son los que van a estar con nosotros, así es mi forma de trabajo”, aseguró Queiroz visiblemente molesto.

Queiroz, airado, continuó: “Me confunden un poco con su mentalidad. Se entiende mal y quiero aclarar que mi decisión de inclusión a futbolistas no quiere decir que se están excluyendo a otros jugadores. Quiero decir que la casa de la Selección Colombia conmigo es abierta sin puertas y sin ventanas. Los que están en su mejor momento son por los que yo voy a tomar la decisión de convocar”.

“Es una especulación que no tiene respeto. No está bien decir que cuando un entrenador toma decisión está excluyendo para siempre a los que no están. Tienen que estar los mejores. Aquí no podemos continuar con esta mentalidad de cartón de crédito. ¿Si no está uno qué vamos a hacer, llorar?”, finalizó el entrenador de la Selección.