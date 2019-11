¿Queiroz desmiente a Zidane por James? 'Si no está bien no lo convoco'

La gran novedad de la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Perú y Ecuador es el regreso de James Rodríguez, ausente en los dos últimos llamados del técnico Carlos Queiroz.

El talentoso creativo fue incluido en la lista de 23 hombres que estarán en los partidos amistosos contra Perú (el 15 de noviembre en Miami) y contra Ecuador (el 19 de noviembre en New Jersey), exactamente un día después de que su entrenador en Real Madrid dijera que tiene no está disponible por problemas físicos. La duda es inevitable: ¿está o no está apto?



"James es un gran jugador y lo que pase con él en Real Madrid es problema de ellos. En España hacen su trabajo y nosotros en Colombia hacemos el nuestro. Si no estuviera bien no lo habría convocado", dijo el técnico Queiroz. Así de claro fue el portugués sobre lo que él conoce del momento físico de una de sus estrellas en la Selección Colombia.



Lo que llama la atención es que hace menos de 24 horas, Zinedine Zidane, DT de Real Madrid, decía: "James no está disponible tampoco. Tiene molestias y la realidad la marca el día a día. No te puedo contar lo que tiene exactamente".





Surgen otras dudas: ¿Hay alguna información que no haya pasado de Real Madrid a la Selección Colombia? ¿Por qué se habla en España de lesión de James y no hay un informe al respecto en manos del técnico Queiroz? ¿Por qué no se ponen de acuerdo el club y el equipo nacional en un tema que debería ser totalmente transparente? ¿Acaso alguien quiere evitar el desgaste de los viajes con la Selección para no afectar a Real Madrid? Por ahora, no hay respuestas.



Cabe recordar que en la última convocatoria de Colombia, que no tuvo a James ni a Falcao, hubo gran polémica pues el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) hizo un comentario sobre un posible acuerdo entre el DT y el jugador para facilitar su situación en el Real Madrid, la cual fue posteriormente desmentida por la entidad y el propio entrenador portugués, molesto por la sugerencia de que había jugadores con permiso para ausentarse del equipo nacional.