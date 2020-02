Goles, ausencias y más: así fue el fin de semana de los de Selección

Terminó otro fin de semana en el mundo del fútbol y los jugadores de la Selección Colombia tuvieron importantes actuaciones con sus clubes.



Algunos anotaron gol, mientras que otros siguen sin sumar minutos con sus equipos. En FUTBOLRED, como es habitual, le resumimos el partido de los colombianos.

ARQUEROS

David Ospina: volvió a jugar y estuvo en el 1-0 de Napoli sobre Cagliari. Logró mantener el arco en cero y tuvo buenas atajadas.



Eder Chaux: fue una de las figuras de América en la victoria por 2-0 sobre Medellín.



Aldair Quintana: fue suplente en el empate de Nacional.



DEFENSAS

Santiago Arias: regresó a las canchas y jugó 62 minutos en el 2-2 de Atlético de Madrid contra Valencia.



Stefan Medina: Monterrey empató 1-1 contra Juárez y el colombiano jugó los 90 minutos con los rayados de México.



Dávinson Sánchez: regular partido del colombiano en el 2-3 de Tottenham sobre West Ham, que terminó ganando al final del juego.



John Lucumí: no tuvo un buen juego y estuvo en los 90 minutos de la derrota del Genk contra Standar Lieja por 1-3.



Yerry Mina: jugó los 90 minutos y tuvo un buen partido en el 3-1 de Everton sobre Crystal Palace.



Jeison Murillo: volvió a tener minutos y estuvo en el 2-2 del Celta de Vigo contra Real Madrid. Le fue bien.



William Tesillo: no jugó en la derrota de León contra San Luis, por 3-1.



Johan Mojica: estuvo los 90 minutos en el partido contra Fuenlabrada. Lo amonestaron.



MEDIOCAMPISTAS

Jefferson Lerma: no estuvo en la derrota de Bournemouth contra Southampton por 2-1.



Wilmar Barrios: Zenit juega este lunes un amistoso contra Alania.



Matheus Uribe: el volante colombiano participó los 90 minutos de la victoria por 1-2 sobre Vitoria Guimaraes.



Juan Guillermo Cuadrado: fue uno de los protagonistas, pues fue la figura en Juventus y anotó gol en el 2-0 sobre Brescia.



Steven Alzate: no tuvo muchos minutos e ingresó al 65 en el empate del Brighton con Watford.



Yairo Moreno: está lesionado y no jugó este fin de semana.



DELANTEROS

James Rodríguez: no fue convocado por Real Madrid.



Alfredo Morelos: jugó 89 minutos en la victoria por 1-0 de Rangers sobre Livingston.



Stiven Mendoza: no jugó en el vibrante empate de Amiens 4-4 con PSG.



Roger Martínez: se volvió a quedar fuera de la convocatoria de América. Aún no se conoce cuál será su futuro y si se quedará en el equipo mexicano.



Luis Díaz: fue titular con Porto y jugó los 90 minutos en la victoria por 2-1 sobre Guimaraes.



Luis Fernando Muriel: jugó solo 4 minutos en la victoria por 2-1 sobre Roma.



Duván Zapata: estuvo 60 minutos y no logró anotar en la victoria de Atalanta sobre Roma por 2-1.



Falcao García: el 'Tigre' volvió