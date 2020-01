La hora de la revancha para Reyes: los errores que no puede repetir

Arturo Reyes ha demostrado que cuando las críticas vienen por oleadas, los resultados lo sacan a flote. Y este martes, contra Ecuador, sí que necesitará repetir esa constante para reconciliar a Colombia con su fútbol, en el segundo duelo del Preolímpico, a las 8:30 p.m. en Armenia.

Pasar la página de los errores propios y las fallas de sus dirigidos es urgente. Después, será cuestión de ajustar las funciones en el campo y convencer a sus pupilos de que son capaces, que todavía hay mucha historia por escribir y que el cupo a los Olímpicos de Tokio 2020 sigue ahí, todavía al alcance.



En esa medida, hay un par de tuercas que es necesario apretar. Repasamos las necesidades más apremiantes.



Sumar y no restar hombres de ataque



En el debut contra Argentina (derrota 1-2), Colombia y Reyes apostaron a fortalecer la recuperación pero no a llevar la pelota hasta los atacantes. Hizo la mitad de la tarea. Sacar de la cancha a Carrascal, el de la imaginación y la gambeta, que además ya había marcado un golazo de media distancia, su fuerte, es un error que no se puede repetir, menos cuando el muchacho muestra ganas y compromiso.



Si a eso se suma la salida del habilidoso y ya experimentado Sandoval, el ajedrez se enreda. Habría que confiar un poco...



Crear un circuito ofensivo



Carrascal aislado es un desperdicio y eso lo tiene claro el rival, Ecuador, que seguramente saldrá a marcarlo y a cortarle circuitos de comunicación después de verlo en el duelo contra Argentina. Por eso es clave darle socios, hombres en los que pueda descargar la pelota sin arriesgarla, auxilios.

Y en esa tarea son muy importantes hombres de buen pie como Atuesta y Benedetti, quienes necesitan encontrar sus propios caminos y surtir de balones a Sandoval, el otro llamado a lista para completar el círculo.



Si quiere extremos, estaría bien usar extremos naturales y no improvisar jugadores: Cetré y Carrascal dan esa opción.



Encontrarle una posición a Benedetti



La gran decepción en el gris debut en el Preolímpico 2020 fue Nicolás Benedetti. Y él es el primero en reconocerlo: "Me costó, no encontré los espacios. De pronto algunos chispazos, pero con intermitencia. Estoy consciente, hay cosas por mejorar y vamos a luchar por clasificar a los Olímpicos", aceptó.



Pues contra Ecuador lo primero será darle un lugar que no sea excluirlo, aislarlo contra una banda, sino más cerca del lugar de mediapunta donde mejor luce. Desde allí tendrá mejor visión para el pase el pase filtrado a Sandoval o al propio 'Caballo' Márquez. Pero fuera del circuito seguirá siendo una sombra...



Arropar a Ruiz



Es cierto que el error de Ruiz en el partido contra Argentina es grueso. Pero se trata de un portero joven, todavía con licencia para 'comerse' algún gol. Ahora, si a las opciones vamos hay que decir que en el primer tiempo tapó al menos dos pelotas claras de gol y que en el complemento su tarea fue muy eficiente, al punto de salvar su arco de una humillación.



No es momento de perder la cabeza. Darle continuidad a quien más entrenamientos tiene junto a los zagueros es mejor que improvisar a esta altura con Mier. Paciencia, esa es la clave.