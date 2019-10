Partido para el olvido: los 'nuevos' de Queiroz y un nefasto resultado

Argelia, el gran campeón de África que no pierde hace un año, hizo ver lo peor de la Selección Colombia de Carlos Queiroz en este partido amistoso que quedó con goleada por 3-0 a favor de los africanos.



Carlos Queiroz, por su parte, hizo varios cambios para este partido, que no le funcionaron y dejaron preocupación en defensa y en ataque.

En la parte de atrás, cambió bastante. En la zona defensiva fue donde más preocupó; solamente quedó Dávinson Sánchez de su base y puso a Luis Manuel Orejuela, Óscar Murillo, y Johan Mojica. Orejuela fue el que tuvo mejor partido, pero tampoco fue bueno.



En varios goles, los centrales no lograron salir a presionar y dejaron que sus rivales remataran para vencer a David Ospina que no tuvo buena noche. Murillo, por su parte, no mostró seguridad y tuvo un muy mal juego en la parte de los centrales.



En el ataque, Luis Muriel, quien volvió, y Alfredo Morelos no lograron abrir el marcador aunque crearon opciones. El juego ofensivo de Colombia se dio, pero se quedó con el mismo resultado: cero anotaciones y muy mala definición.



En los cambios, Luis Sinisterra y Andrés Ibargüen tuvieron minutos, pero no lograron hacer nada cuando el juego ya iba a favor de los africanos. Sinisterra tuvo un remate que pasó cerca, pero finalmente todo quedó con deuda pendiente para el ataque de la Selección Colombia.