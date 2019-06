'Tenemos la oportunidad de darle una alegría grande al país': Falcao

A la Selección Colombia se le acerca el día del debut en la Copa América de Brasil 2019 y en la última rueda de prensa de los jugadores antes del partido contra Argentina, hablaron dos de los referentes del plantel, David Ospina y Radamel Falcao García, quienes reconocen el desafío que tienen al frente y son conscientes de la dificultad del mismo.



Con base en ello, ambos el capitán del equipo y goleador del equipo, aseguró que están enfocados en el encuentro del sábado y aunque piensan en los siguientes rivales, el primer y único objetivo que tienen actualmente es el triunfo frente a la ‘Albiceleste’, cuya nómina comanda Lionel Messi.



Respecto al primer partido, Falcao aseguró: “Siempre el primer partido de una competición tiene factores o condimentos externos que generan ansiedad para jugar rápido el partido. Pero Colombia tiene futbolistas que han participado en este tipo de competiciones y enfrentamos a una Argentina que está en recambio, pero que cuenta con jugadores de experiencia. Siempre Argentina y Brasil son candidatos, por eso nuestro objetivo es ir partido a partido, no podemos adelantarnos, así que ponemos toda nuestra energía y enfoque en sacar un buen resultado en el primer partido”.



De igual manera, cuestionado por los datos previos al enfrenamiento y sabiendo la mala racha frente a Argentina, afirmó: “Los datos aportan y somos conscientes de que hace mucho tiempo no se le gana a Argentina, pero tenemos que seguir luchando. Colombia ha crecido en sus individualidades y nos estamos enfocando como equipo, hoy para vencer a cualquier selección hay que ser muy fuerte porque el futbol se ha igualado muchísimo. Seguiremos luchando, peleando y esta es una oportunidad para conseguir un objetivo. Esta selección se ha definido según esta mentalidad y eso es algo que hay que plasmar dentro del campo”.



Así que pensando en cómo enfrentar a los argentinos, puntualizó: “Son muchas características, principalmente tenemos que jugar muy bien al fútbol que es algo que Colombia ya tiene. Tenemos que dominar la pelota y no dar una pelota por perdida, estar atento a los pequeños detalles. Los detalles hacen la diferencia, tiene que tener la pelota y practicar el fútbol que tenemos que practicar”.



Y sobre la posibilidad de jugar al lado de Duván Zapata, afirmó no tener problemas: “El sistema que se vaya a utilizar o que use el entrenador no depende de nosotros. Siempre nos adaptamos y tanto Duván, como yo, nos adaptamos a jugar con uno o dos puntas, sucede también con Roger o Muriel, eso nos permite tener diferentes variantes y se transforma en un problema para el entrenador, que es quien decide. En River, Atlético de Madrid y Manchester United, donde jugué al lado de Van Persie, hice parte de equipos con dos puntas y sé cómo se tiene que mover uno. Esto es más de entender cómo se mueve el jugador y uno lo maneja”.



Por último, respondiendo a las oportunidades en la selección según la edad, fue claro: “Las oportunidades van disminuyendo y puede ser esta la última. Vivimos como si lo fuera, esa es una buena manera de autoexigirse y dar lo mejor, cada uno da al 100% para sumar a ese sueño”.