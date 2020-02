Teófilo no se arruga: mensaje directo y concreto a Carlos Queiroz

Teófilo Gutiérrez es uno de los mejores jugadores del fútbol colombiano. Más allá de los comentarios extrafutbolísticos que genera su presencia, en los campos de juego él marca la diferencia con su inteligencia y asociación, pues ya ha perdido un poco ese poder goleador.

A sus 34 años, Teófilo no se siente afuera de la Selección Colombia aunque no ha recibido ni un solo llamado a la Tricolor desde que Carlos Queiroz está como entrenador.

En una entrevista con ‘El Heraldo', el delantero del Junior de Barranquilla expresó su deseo de volver a jugar con la Selección Colombia.

“Yo le dije a mis compañeros que no duermo hasta que Dios me permita otra vez ponerme la amarilla y decir que me retiro de la Selección. Si Dios me da la oportunidad y el entrenador. Cuando uno hace las cosas bien, uno tiene que dormir tranquilo, pero mi anhelo es ponerme la camiseta amarilla porque es mi pasión", expresó Teófilo.

Y es que Gutiérrez Roncacio vivió de cerca en Brasil un ejemplo de un delantero que aportó con su experiencia y sus goles a ganar el Mundial con Alemania.

“Klose, a los 37 años, jugó en Brasil y fue campeón. Además quedó de goleador", recordó ‘Teo'.

El mensaje para Teófilo Gutiérrez fue directo al entrenador Queiroz, quien empezará en marzo el gran reto de clasificar al próximo Mundial.