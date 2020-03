ABC del Suramericano Sub-20 Femenino: Colombia va por la gloria

El Suramericano sub-20 Femenino se llevará a cabo desde este miércoles 4 de marzo hasta el 22 del mismo mes en territorio argentino. Allí participarán las diez selecciones afiliadas a Conmebol y cada una buscará quedarse con el cupo al Mundial Femenino de la categoría.



El grupo A se disputará en el estadio San Juan del Bicentenario (San Juan) y está conformado por Argentina, Colombia, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Por otro lado, el grupo B se jugará en el estadio Juan Gilberto Funes (La Punta) y tiene a Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.



🙌 ¡Definidos los Grupos del CONMEBOL Sub-20 Femenino!

Grupo A: 🇦🇷🇧🇴🇻🇪🇨🇴🇪🇨

Grupo B: 🇧🇷🇨🇱🇺🇾🇵🇾🇵🇪

📅 El torneo se jugará en las ciudades argentinas de San Luis y San Juan del 04 al 20 de marzo.

El cronograma de Colombia es el siguiente:



4 de marzo - 5:00 PM - Colombia vs. Bolivia

6 de marzo - 7:15 PM - Argentina vs. Colombia

8 de marzo - 5:00 PM - Venezuela vs Colombia

11 de marzo - 5:00 PM - Ecuador vs. Colombia



Las dos primeras selecciones de cada grupo avanzan de ronda y se enfrentan entre sí en un cuadrangular final, a disputarse en San Juan. Así las cosas, la selección campeona y la subcampeona serán las representantes de Conmebol en el Mundial sub-20 Panamá-Costa Rica.