Así le fue a los debutantes de la Selección en la era Carlos Queiroz

Carlos Queiroz convocó 24 jugadores para los amistosos que se disputaron en Estados Unidos, contra Brasil y Venezuela. El entrenador portugués utilizó a 22 de los 24 y solo Eder Chaux y Aldair Quintana se quedaron sin minutos.



Para los demás hubo oportunidad, pero de esos 22, cinco tuvieron su primera vez en la era de Queiroz. Algunos de ellos ya son unos veteranos en la Selección Colombia, aunque otros están teniendo sus primeros partidos con la Tricolor.



Óscar Murillo: no estaba con la Selección Colombia desde el Mundial, pero demostró que su experiencia no se negocia. Solamente jugó contra Venezuela, pero allí lideró la defensa tras la salida de Davinson Sánchez y tomó la capitanía tras la salida de Cuadrado.



Jorman Campuzano: llegó a la Tricolor tras la lesión de Daniel Muñoz y tuvo solamente 35 minutos, contra Venezuela, para mostrarse ante Carlos Queiroz. Poco influyó en el juego y el nivel colectivo bajó con su ingreso al campo. Este fue su segundo partido en Colombia.

Yairo Moreno: es una de las grandes revelaciones de esta gira de amistosos. Debutó en Colombia contra Brasil, aunque solo estuvo los últimos tres minutos. Pero contra Venezuela fue titular y tuvo gran protagonismo en el mediocampo. Es revulsivo, con buen pie y también sacrificio en defensa con lo que podría tener más oportunidades en la Tricolor. ¡Toda de Queiroz!



Orlando Berrío: era una de las sorpresas y críticas a Queiroz, aunque le dio la oportunidad de figurar contra Venezuela, su presentación no fue buena y los centros que intentó no tuvieron buen término. No fue una prueba ¿le dará otra oportunidad? También jugó contra Brasil, pero no brilló.

Rafael Santos Borré: esta fue su primera vez jugando en la selección de mayores, aunque ya había sido convocado por Pékerman en el 2015, aunque no jugó. En su primera vez con Queiro no le fue bien. Estuvo muy poco contra Brasil y contra Venezuela fue titular, pero no le fue bien. Desperdició dos opciones de gol y no pudo revalidar en la Tricolor lo que ha hecho en River Plate, aunque en la Tricolor tuvo que hacer una posición que no hace en el equipo argentino.