Toda una leyenda: así recuerda el ‘Viejo Willy’ al ‘Caimán’ Sánchez

Willington Ortiz es una de las leyendas más representativas del fútbol colombiano y fue uno de los protagonistas de la Selección Colombia que por primera vez en la historia llegó a una final de Copa América. Aquel equipo era dirigido por Efraín ‘Caimán’ Sánchez, quien este jueves falleció a sus 93 años de edad y a quien el ‘Viejo Willy’ recuerda de forma especial porque fue clave en su despegue en la selección tricolor.

“El ‘Caimán’ fue mi profesor por varios años y las primeras enseñanzas fueron muy importantes porque yo empezaba en la selección Colombia”, recuerda Ortiz, quien recuerda con nostalgia ese equipo que armó el ‘Caimán’ para la Copa América de 1975, que se disputó sin una sede fija.



“Él armó un gran conjunto en 1975, teníamos a (Pedro) Zape, (Arturo) Segovia, (Henry) Caicedo, Ernesto Díaz, Ponciano Castro… era un equipo que llegó a quedar segundo en ese suramericano y fue un equipo muy fuerte, que hizo una gran presentación”, indicó Willington, quien destacó la entrega y seriedad en su labor.

Selección Colombia 1975 Foto: ARCHIVO PARTICULAR



“Nos dio muchas enseñanzas y se entregó en su trabajo para que nosotros creciéramos como jugadores y también como personas. Era una gran persona, muy amigable, le gustaba hablarle mucho al jugador. Entendía mucho lo que sentían los jugadores y sabía manejar eso en el campo de juego. Era sigiloso, concentrado y especialmente era muy optimista. Eso lo sabía transmitir al equipo”, destacó Ortiz.



Ortiz dice que nunca lo vio atajar, pero que sabía de sus grandes condiciones como arquero y que por eso “en la selección les exigía mucho a nuestros porteros, a Pedro Zape y Jaime de Luque, el primero era el titular. Y ‘El Caimán’ les exigía mucho a ellos, por su condición de portero, trabajaba especialmente con ellos. Les enseñaba mucho”, dijo.



También recordó el ‘Viejo Willy’ que al ‘Caimán’ no le gustaba mucho hablar en entrevistas, especialmente antes de los partidos. “Prefería guardarse cualquier comentario, era muy reservado y decía siempre: ‘Los partidos se ganan en el campo’”.

La anécdota que nunca olvidará el ‘Viejo Willy’



Willington Ortiz dice tener marcada una historia ocurrida en aquella final de la Copa América contra Perú y en la que destacó la viveza de su entrenador.



“Nosotros jugamos la final con Perú en un campo neutral, porque en la ida nosotros les ganamos acá en Bogotá, ellos nos ganaron en Lima y tuvimos el partido de desempate por el título en Caracas. Antes de ese partido yo estaba con una lesión en un codo y él me dio una recomendación que recuerdo mucho. Yo tenía el brazo izquierdo lesionado y él me hizo poner una venda en el brazo derecho, para que los rivales no me buscaran el brazo malo, sino el brazo bueno. Entonces ellos me jalaban, me golpeaban el derecho, yo hacía que me dolía, pero así protegí el brazo bueno”, relató Ortiz.

Efraín 'Caimán' Sánchez durante un entrenamiento previo a la final de la Copa América de 1975. Foto: ARCHIVO CEET



“Él tenía mucha viveza, mucha experiencia. Él nos representó mucho a nivel internacional con la selección Colombia. Fue uno de los primeros que fue al fútbol del extranjero, en Argentina. Tenía mucho recorrido y nos enseñaba muchas cosas”, agregó.

El último contacto



Willington celebró que haya podido ver y hablar recientemente con ‘El Caimán’ Sánchez. “Yo estuve muchas veces con él recientemente. Él vino a almorzar al restaurante el año pasado y charlamos por teléfono. Yo lo vi bien, lo vi bien, pero la vida es esa… uno no sabe hasta cuándo tiene contrato y se termina”.