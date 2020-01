¡No es la primera vez! Las polémicas decisiones de Arturo Reyes

Arturo Reyes es sinónimo de polémica. Él lo sabe y por eso no le afecta la presión ante la ola de críticas que enfrenta por sus decisiones en el debut de la Selección Colombia Sub 23 contra Argentina (derrota 2-1), en el Preolímpico del Eje Cafetero.



Reyes tomó decisiones que afectaron directamente a su equipo, especialmente la sustitución de Jorge Carrascal, que dejó al equipo sin brújula creativa y desarmado ante un rival con talento y armas suficientes, como Argentina.



“¡Burro! ¡Burro!” Le gritaron en Pereira, a lo que él ha decidido hacer oídos sordos: “La gente puede decir lo que quiera”, dijo.

Pero resulta que esta no es la primera decisión polémica que toma el estratega, quien lleva varios años al frente de las divisiones inferiores y gracias a ese conocimiento se ganó un lugar en el cuerpo técnico de la selección mayor, al mando de Carlos Queiroz.



Unas veces acertó, otras no tanto. Repasamos el pasado reciente de Reyes como conductor de los equipos juveniles:





El lío en definición del Suramericano Sub20



En honor a la verdad, Colombia se clasificó al Mundial Sub 20 de Polonia por un literal golpe de suerte, pues un gol agónico de un defensor le permitió agarrarse sobre la hora del último boleto disponible. En aquel certamen fue muy criticada la tarea de definición, que el DT no logró resolver a pesar de probar la nómina en su totalidad.



Reyes probó una y otra vez con los Rivaldo Correa, Jader Valencia, Dilan Ortiz y hasta José Enamorado y a este último, por ejemplo, lo sacó contra Brasil cuando mejor jugaba… Como a Carrascal contra Argentina, más o menos… ¿Erró a la hora de la convocatoria? En el país se escucharon voces que así lo sugerían.



Las ausencias de Eddie Salcedo e Ian Carlo Poveda



Los jugadores Eddie Salcedo, que triunfaron en Inter y Manchester City respectivamente, fueron descartados de manera casi instantánea por el entrenador alegando que no tenían pertenencia con Colombia. Sin embargo, los padres de ambos contradijeron esa versión e inclusive el padre de Salcedo, en diálogo con FUTBOLRED, lamentó que no les hubieran dado ninguna oportunidad en el país que ellos querían representar, mientras en Italia e Inglaterra eran habituales.



El DT se la jugó con Luis Sinisterra y Juan Camilo Hernández para el Mundial Sub20 de Polonia, donde, en defensa de Reyes, el equipo llegó a la semifinal… Arrastrando los problemas de definición de siempre.



El ‘Cucho’ Hernández en el Mundial



Aunque no llegó en su mejor momento físico, Juan Camilo Cucho Hernández fue titular desde el primer partido con Colombia pero nunca aportó lo que se esperaba de él. El cuerpo técnico sabía de sus problemas físicos pero no lo reemplazó y lo mantuvo en el campo incluso sobre otros compañeros en mejor nivel.



Extrañamente, en el partido contra Nueva Zelanda, Reyes no le tuvo paciencia y lo sacó al inicio del tiempo extra frente a los oceánicos. Aunque la primera reacción fue de rechazo, hay que decir que ganó el entrenador, pues más allá del pésimo arranque en la tanda de penales, finalmente el equipo clasificó a la semifinal contra Ucrania.



Reyes y la base mundialista



Reyes eligió cambiar a los jugadores que consideró intrascendentes y con los que no encontró respuestas en el Suramericano disputado en Chile.

Este revulsivo le permitió darle la vuelta al equipo, hacerlo más contundente y demostrar el potencial de algunos futbolistas que no habían brillado hasta que llegó el Mundial. Ese fue su pico más alto.



Pero en el Preolímpico esos mundialistas que parecían darle tanta seguridad luego pasaron desapercibidos y pocos llegaron a la convocatoria: Kevin Mier, Andrés Felipe Reyes, Carlos Terán, Anderson Arroyo, Andrés Balanta, Jaime Alvarado, Iván Angulo y Luis Sandoval.



Se cayeron otros como Carlos Cuesta -el hombre del gol de la clasificación a Polonia y capitán en aquel torneo- Juan Camilo 'Cucho' Hernández (Mallorca de España), Luis Sinisterra (Feyenoord de Holanda)o Brayan Vera (Lecce de Italia), todos de buen aporte.



Además, para la cita del Eje Cafetero, además de ignorar a un Poveda al que sí ve Pep Guardiola en el City, también pasó por alto a otros que sí están en la lista de Queiroz como Luis Díaz (Porto de Portugal) o Steven Alzate (Brighton de Inglaterra), o mantiene en el rango de invisibles a Kevin Agudelo (Genoa de Italia), Andrés Solano (Atlético de Madrid de España) o Luis Suárez (Zaragoza de España), este último probado goleador en un equipo con serios líos para anotar.



Llegaron Jorge Carrascal y Nicolás Benedetti, ambos con roce en River y América (MX) y solo el primero parece tener éxito. Con el segundo los líos parten desde la falta de claridad para encontrarle un lugar en el campo…



Así Reyes transita por la polémica casi de manera natural, siempre confiado en que al final del día los resultados le permitan despejar dudas. ¿Lo logrará también en el Preolímpico?