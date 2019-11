Durísimos con Mina: así le 'tiran' desde Perú por lesionar a un rival

La Selección Colombia jugó un durísimo partido contra Perú y, aunque logró la victoria por 1-0, no fue su mejor presentación. Aunque era amistoso, hubo mucha pierna fuerte y hasta el mismo Carlos Queiroz expresó que le pidió a sus jugadores no ser tan nobles para disputar ese encuentro.

Pues uno de los que puso pierna fuerte en el encuentro fue Yerry Mina, quien terminó golpeando fuertemente a Anderson Santamaría y este tuvo un corte en un pie que terminó siendo más escandoloso por la sangre que corrió.

A Mina le sacaron amarilla por esa acción y aunque el jugador peruano tuvo que salir del campo, minutos después volvió y siguió jugando el encuentro.

“Es lamentable que no pueda entrenar por 15 días y que Yerry Mina solamente haya sido sancionado con una tarjeta amarilla. Sabíamos que sería un partido fuerte, sin embargo es distinto poner una pierna fuerte a ser desleal con el compañero. Me acaban de coser y me deja fuera de lo que resta del campeonato con mi equipo. La sanción no me pareció justa", dijo Santamaría en declaraciones recogidas por 'Depor'.

Aunque la jugada fue dura, el peruano tampoco es un indiscutido del Atlas, su equipo en México y de 18 fechas solo ha jugado en 9. Además el 23 se disputará la última jornada y se acabará la competencia en la Liga local, pues no están clasificados a la siguiente fase.

Pero les peruanos quisieron armar más polémica y luego publicaron cómo quedó el guayo de Santamaría, que evidentemente tenía sangre porque fueron 20 minutos más de uso.