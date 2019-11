10 frases de Luis Rubiales sobre el regreso de Luis Enrique

Este martes el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales explicó todos los detalles que rodearon el regreso de Luis Enrique Martínez a la selección de ese país, tras su salida obligada hace unos meses por la enfermedad y posterior muerte de su hija. También aclaró todo sobre la salida de Robert Moreno, quien estuvo encargado durante los últimos cinco meses.

- Dejamos claro que en el momento que Luis Enrique quisiese volver volvería. Siempre hemos sido muy transparentes. Me comprometí públicamente a que si Luis Enrique quería volver tenia las puertas abiertas y cada vez que me han preguntado hemos actuado igual, nadie se puede sentir engañado. - Hemos hablado con Luis Enrique desde la muerte de su hija en tres ocasiones. El 29 de agosto le di el pésame, volvimos a hablar en una reunión Molina y yo a finales de octubre para agradecer su trabajo y volví a hacerlo ayer.



- Entre la primera llamada y la de finales de octubre Robert Moreno, al que agradecemos su buen trabajo en una reunión, nos transmite que ha hablado con Luis Enrique y le ha transmitido sus ganas de volver a entrenar. Nos enteramos por él de que quería volver a entrenar.



- Ante esa situación Molina me dice que tenemos que hablar con Luis Enrique, es nuestra obligación. Esa reunión se produce el 31 de octubre en Zaragoza en una visita oficial, en la que hablamos un rato con él de cuestiones personales, familiares, de cómo se sentía y nos transmite que quiere volver a su puesto de trabajo y entrenar de nuevo. Molina después de pensar y madurar en una reunión conmigo me transmite vamos a hablar con todo el mundo una vez se acabe la clasificación, queremos que se trabaje con tranquilidad y después se hablará con todo el mundo.



- Así hemos llevado este tema, lo planificamos hasta mi llamada de ayer. Es aquí donde radica lo importante de este asunto. Llamo ayer a Luis Enrique porque el domingo Molina habla con Robert Moreno por todo lo que estaba saliendo y pidió saber ya lo que queríamos hacer. Le dice que después de la clasificación hablaremos y exige saber ya lo que se piensa.



- Molina me pide que llame a Luis Enrique para saber si mantiene su postura de volver, si estaría dispuesto a volver a su puesto y me dice al momento que sí, que cuente con él y que vuelve encantado y gracias por cumplir nuestra palabra.



- Siempre hemos actuado con respeto, integridad, transparencia, con rigor, hemos cumplido con nuestra palabra. la Federación es coherente con el mensaje que ha lanzado desde el primer día. Es leal con las personas, tanto con Luis Enrique, que volvería si quisiera, y con la persona que ocupó su puesto, que se avisó de lo que pasaría si quería volver. Solo han cambiado los tiempos, la exigencia de Robert Moreno de saberlo ya el domingo.



- Luis Enrique tuvo que abandonar su puesto de trabajo con la peor situación que puede vivir un padre con una enfermedad que acabó con la muerte de su hija. Es el líder de este proyecto, contratamos a él y su staff, tenía nuestra confianza desde primer momento que comenzó y continuará hasta mundial de Catar.

VÍDEO | Luis Rubiales, presidente de la @rfef anuncia el regreso de @LUISENRIQUE21 al banquillo de la @SeFutbol pic.twitter.com/fwhospBewO — EFE Deportes (@EFEdeportes) November 19, 2019



- Estábamos muy contentos con el trabajo de Robert. Ha trabajado muy bien y tenemos que agradecer su trabajo pero el líder del proyecto fue Luis Enrique. Sin desmerecer a nadie, es un entrenador magnífico con un currículum impresionante para liderar este proyecto.



- Las cuestiones (personales) entre Luis enrique y Robert son cuestiones que no podemos entrar. - He llamado a los capitanes para darles una clara explicación. Cumplimos con nuestras promesas y planteamiento. No encuentro un fallo de Molina en esto ni de nuestro equipo de comunicación.



- Robert se iba a sentar en el banquillo de la Eurocopa salvo que Luis Enrique quisiese volver. Hay que hacer un ejercicio de coherencia. Debería ser un día de fiesta la vuelta de Luis Enrique tras la pérdida de su hija y los meses horribles que ha pasado. Es un día en el que encontramos más satisfacción que nunca porque hemos cumplido con nuestra palabra y respondemos a una necesidad. Si a Molina se le plantea la situación de no continuar, solo teníamos la opción de llamar a Luis Enrique.