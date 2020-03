Inminente aplazamiento de eliminatoria a Qatar: Conmebol confirmaría

La emergencia mundial que se presenta a raíz de la expansión del coronavirus COVID-19 en el mundo tendría un impacto directo en el fútbol de Suramérica.

Distintos medios coinciden en que la Conmebol hará esta tarde el anuncio oficial del aplazamiento de la primera jornada de la eliminatoria al Mundiald e Qatar 2022, por cuenta de la enfermedad.



El canal TyC de Argentina asegura que la decisión está tomada y que se trabaja actualmente en los detalles de la decisión.

¡ÚLTIMA NOTICIA! #CORONAVIRUS: se suspenderá el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas. Esta tarde lo harán oficial. pic.twitter.com/ywVQLqjYJL — TyC Sports (@TyCSports) March 11, 2020

En Perú, entre tanto, la noticia se está dando como un hecho desde este martes y en su portada el diario Líbero lo confirma:

Esta es la portada: 'EN ALERTA'. Gareca comunicó a FPF que aprueba decisión de postergar las Eliminatorias ante amenaza del Coronavirus. ¿Estas de acuerdo en posponer la competencia? ⚽🗞➡ https://t.co/vBy40PDhDA pic.twitter.com/i1fKrZkqnt — Líbero (@liberoperu) March 11, 2020

Y es que efectivamente ya Chile, Paraguay, Perú y Colombia han anunciado que someterán a cuarentena a los futbolistas que provengan de países con alta difusión del virus, como China, Italia, España y otros países europeos, lo cual limita la posibilidad de las selecciones de armar nóminas competitivas para el 26 de marzo, día en que se disputarían los primeros duelos regionales camino a Qatar.



En Chile se anunció así el inminente aplazamiento:

¡SUSPENDIDAS LAS ELIMINATORIAS! En #SCenChile, Benja Bonhomme con toda la información respecto a la suspensión de la primera doble fecha, por #ESPN 2. pic.twitter.com/8QgyajLzAy — ESPN Chile (@ESPNChile) March 11, 2020



Los primeros partidos programados son:



Marzo 26

Paraguay vs Perú

Uruguay vs Chile

Argentina vs Ecuador



Marzo 27

Colombia vs Venezuela

brasil vs Bolivia



La medida cobijaría también la segunda jornada, que está programada de la siguiente manera:



Marzo 31

Bolivia vs Argentina

Ecuador vs Uruguay

Venezuela vs Paraguay

Chile vs Colombia

Perú vs Brasil



Sin embargo, no hay por el momento un anuncio oficial de parte de Conmebol o de la propia FIFA, entidad rectora de las competencias eliminatorias. No se conocen tampoco nuevas fechas para los cruces.