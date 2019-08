Así respondió Gallego sobre su falta de experiencia con selecciones

El argentino Américo Rubén Gallego dijo este martes que optará por un estilo de juego ofensivo para cumplir la misión que se ha impuesto de llevar a Panamá al Mundial de Catar 2022, aunque matizó que ahora mismo "se enfoca en Bermudas", a la que enfrentará en la Liga de Naciones de la Concacaf.

Al ser cuestionado sobre su falta de experiencia al frente de una selección nacional, Gallego presentó su trayectoria ganadora en clubes y preguntó: "¿Por qué ahora me tiene que fallar?".



"Es la selección de Panamá, no es un equipo de la B, la C o la D, nos queda respetarla un poco más", agregó. Gallego fue asistente técnico de Daniel Passarella en la selección Argentina entre 1995 y 1998, estuvo en el Mundial de Francia'98 y con Panamá se estrenará como principal en el banquillo de una selección nacional.



Gallego, que ha dirigido en su natal Argentina a River Plate, Independiente y Newells Old Boys (con todos salió campeón) y en México al Deportivo Toluca, llega al puesto con el objetivo a corto plazo de meter al seleccionado panameño entre los seis primeros del ránking de la Concacaf, para luego jugar de manera directa el hexagonal final hacia el Mundial de Catar.



"No tengo dudas de que vamos a clasificar" al Mundial de Catar 2022 "pero ahora me enfoco en el partido de Bermudas a muerte, uno tiene que salir a la cancha a ganar todos los partidos", declaró Gallego en la conferencia de prensa en la que fue presentado como seleccionador de Panamá.



El argentino debutará en el banquillo panameño ante Bermudas el próximo 5 de septiembre, como visitante, y el 8 del mismo mes hará su estreno en condición de local, frente al mismo rival, en partidos correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf.