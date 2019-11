El duro enfrentamiento entre el ‘Tolo’ Gallego y la prensa panameña

El técnico argentino Américo Rubén Gallego no la pasa bien como seleccionador de Panamá. Los malos resultados lo tienen como centro de críticas y la prensa hace eco de sus malos planteamientos. Como ya jugaron un Mundial, los panameños piden un salto de calidad, y como no ven evolución, han arremetido contra el ‘Tolo’.

Este viernes Panamá volvió a perder, esta vez 3-0 contra México, y quedó eliminada de la Liga de las Naciones de la Concacaf. Así que la rueda de prensa fue hostil contra el entrenador de los canaleros. Una de las preguntas que estalló el genio de Gallego fue sobre su continuidad, pues prácticamente que pedían la dimisión del ‘Tolo’ después de la derrota frente a los aztecas.

“Hace cuatro meses que me quieren limpiar, desde que llegué acá. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el interés de ustedes? No dejan trabajar tranquilo. ¿Sabes cómo le llamo a eso yo? Los invictos, porque ustedes nunca se equivocan”, comentó Gallego, visiblemente enojado.



El ‘Tolo’ prosiguió y pidió que paren de preguntarle si sigue o no en el cargo de entrenador de Panamá: “Yo voy a salir triunfador de acá, por eso me contrataron. Vamos a terminarla, muchachos, con si sigo o no. Ahí lo tienen al presidente, pregúntenle a él”.