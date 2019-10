Insólito ascenso de Ansu Fati: España lo tendría en la Eurocopa 2020

El delantero de 16 años Ansu Fati podría ser parte de la selección española de fútbol en la Eurocopa 2020, dijo el viernes el entrenador Robert Moreno. Fati, quien se convirtió en agosto en el futbolista más joven de la historia del Barcelona en anotar un gol de manera oficial, nació en Guinea-Bissau, pero recibió la nacionalidad española el mes pasado.

El atacante no fue incluido en el equipo español para el Mundial sub-17, pero fue llamado el viernes a la "Roja" sub-21 por primera vez debido a la lesión de su compañero en el Barcelona Carles Pérez.



"No es descartable que Ansu Fati juegue la Eurocopa. Sería tonto decir que no vaya a ir si despunta", dijo Moreno en una conferencia de prensa antes del partido de España por la eliminatoria a la Eurocopa como visitante ante Noruega el sábado.



"Me gusta que Ansu Fati esté en la sub-21. Nosotros lo teníamos en la prelista. Ha roto el sistema de las edades que están estipuladas. Ojalá pueda ayudar a la sub-21 para la clasificación", agregó.



España ha ganado sus seis duelos clasificatorios para el torneo continental y lidera el Grupo F con 18 puntos, por lo que una victoria en Oslo la dejará a un paso de asegurar un lugar en la Eurocopa 2020.



Incluso la "Roja" podría clasificar con una victoria en el improbable escenario de que Rumania, tercera en el grupo, no logre vencer a Islas Feroe, que aún no suma puntos.