Sin tapujos: Arturo Vidal enciende su tensa relación con Claudio Bravo

Arturo Vidal y Claudio Bravo, dos representativos y referentes de la Selección de Chile, han tenido problemas y han generado polémica en el club de La Roja por ya varios meses. Ahora, el jugador de Barcelona no ocultó este tema.



"Uno de los dos debía dar el paso y no era yo, él lo sabía, por eso no me hice problemas y cada uno se entrenó de forma individual. Él lo dio todo, yo también y el equipo lo vio así", empezó contando en una entrevista en 'El Mercurio'.

Vidal, sin querer entrar en más polémica, también dejó una fuerte frase de su relación con el guardameta chileno. Al final, le dio un poco de elogio.



"No somos amigos, ni seremos amigos, pero la selección es lo más importante", finalizó el futbolista de Barcelona.