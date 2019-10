Celebración agridulce: Brasil empata en el partido cien de Neymar

La selección de Senegal, comandada por un inmenso Sadio Mané, consiguió este jueves un meritorio empate 1-1 ante una Brasil más preocupada en agradar a Neymar, por su partido número 100 con la absoluta, que en jugar como el equipo que levantó la última Copa América.



En un amistoso disputado en Singapur, la Canarinha se adelantó en el minuto 8 por medio del delantero Roberto Firmino, pero Diédhiou empató de penalti (m.45) provocado por Mané. El equipo dirigido por Tite continúa sin conocer la victoria desde que ganó la Copa América en julio, y ya van tres partidos.



En septiembre empató con Colombia (2-2) y perdió contra Perú (0-1), su rival en la final de la Copa América, que se perdió Neymar por lesión, y hoy volvió a tropezar con Senegal. El domingo podrá romper esa racha negativa, que no vivía desde hacía seis años, ante Nigeria, también en Singapur.



Lo que parecía que iba a ser una gran fiesta por el aniversario centenario de Neymar, se transformó en una velada incómoda por culpa del extremo senegalés del Liverpool y el empecinamiento de Brasil por contentar a su máxima estrella. El '10' defendió en la previa el "trato diferenciado" que recibe en su selección, aunque hoy hizo poco para mantener ese estatus.

Por el contrario, Mané mareó a Dani Alves en la banda derecha y fabricó un penalti de la nada que transformó Diédhiou justo antes del descanso. Brasil salió sobre el césped del Estadio Nacional de Singapur con un once muy parecido al que venció a Perú en la final de la Copa América. Solo dos novedades: Ederson en la portería, en sustitución del lesionado Alisson, y Neymar, en el lugar de Everton 'Cebolinha', que hoy empezó en el banquillo.



La Canarinha planteó una fuerte presión desde el inicio. La estrategia dio resultado a las primeras de cambio, toda una sorpresa para Tite, que acostumbra a cocinar los partidos a fuego lento. Balón en largo de Coutinho para Gabriel Jesús, que desde el flanco derecho se marchó por dentro y dibujó un pase al hueco en dirección a Firmino.

El delantero del Liverpool, de primeras y con un disparo sutil, picado, batió sin mayores problemas a Gomis. Inaugurado el marcado, el equipo se puso a jugar para Neymar con la intención de que marcase en su partido número cien con la selección. Firmino, Coutinho y hasta Dani Alves, desde el lateral derecho, buscaron constantemente al delantero del París Saint-Germain, siempre fuertemente marcado y poco acertado.



Mientras los pupilos de Tite intentaban agradar al '10', Senegal creció y empezó a sumar ocasiones de peligro. Avisó primero Gueye con un disparo desde fuera del área que se marchó rozando el larguero de Ederson, que bloqueó después un latigazo de Mané y otro de Diedhiou dentro del área. Y a la cuarta, premio.

Mané desbordó con suma facilidad a Alves, se internó en el área y fue atropellado por Marquinhos. Penalti claro que transformó Diedhiou para devolver el empate. Antes del descanso, Neymar pudo adelantar de nuevo a Brasil, pero falló un mano a mano franco ante Gomis.



En el segundo tiempo, los de Tite bajaron el pistón a la hora de presionar y prefirieron salir al contragolpe. Casemiro intentó el gol desde el centro del campo, Gabriel Jesús no acertó delante de Gomis, mientras Mané entraba sin oposición por la derecha ante la inoperancia de Alves.

A Tite no le gustó lo que estaba viendo e introdujo a su hombre talismán, al ídolo brasileño en la Copa América, Everton, por Firmino. Neymar, más perdido en esta segunda mitad, intentó sin éxito marcar su gol en dos faltas directas en la frontal.



En la recta final, que sirvió para ver el debut del lateral del Atlético de Madrid Renan Lodi, Senegal no renunció a la victoria, tocó con criterio y superó a una Brasil que bajó los brazos. Ederson salvó un tiro de Sarr y Mané estrelló un balón en el palo que por poco no transforma la anunciada fiesta brasileña en un velatorio.