Selección de Bolivia sueña con Catar 2022 y eligió quien los guiará

El venezolano César Farías fue confirmado este viernes como el nuevo seleccionador de Bolivia, cargo que ocupará formalmente tras haber dirigido de manera interina a la Verde entre mayo y diciembre de 2018. La decisión fue tomada en una reunión del Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) en La Paz, tras un "minucioso análisis de las carpetas de varios candidatos", según un comunicado de la institución deportiva.



Los dirigentes Robert Blanco, Antonio Decormis y Jaime Cornejo hicieron el anuncio, según la misma fuente. "El profesor Farías es un buen director técnico, sabemos cómo es su trabajo", destacó Blanco, citado en el boletín. El también vicepresidente de la División Profesional Boliviana agregó que "todos los bolivianos" deben apoyar la labor de Farías y "darle toda la confianza" para llegar al Mundial de Catar 2022. El venezolano también estará a cargo de la selección sub 23 y supervisará las tareas de la sub 19, sub 17 y sub 15.

Por su parte, Cornejo explicó que una de las condiciones en el tema económico fue que la demanda salarial de Farías se ajuste al presupuesto actual de la federación boliviana, según el comunicado. Decormis mostró la resolución del Comité Ejecutivo en la que se observa que la elección de Farías fue unánime, agrega la nota.



Farías, de 46 años, asumirá en reemplazo del boliviano Eduardo Villegas, a quien la FBF informó hace dos semanas sobre la rescisión de su contrato por los malos resultados obtenidos por el equipo nacional en la Copa América disputada en Brasil.

Además de conducir a la Verde con miras a Catar 2022, tendrá el "desafío" de dirigir en el Preolímpico del próximo año, destacó la FBF en el comunicado. El reto inmediato del venezolano en el banquillo boliviano será un amistoso contra Ecuador el próximo 10 de septiembre.