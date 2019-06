Chilavert defiende a su familia: denuncia amenazas de un empresario

El exportero de la Selección Paraguaya de Fútbol José Luis Chilavert denunció este viernes ante la Fiscalía supuestas amenazadas a través de Whatsapp por parte de un empresario español, declarado en rebeldía y denunciado ya por el hermano del exguardameta por un presunto caso de trata de personas.

La familia Chilavert denunció en enero que Rolando Chilavert, hermano del exportero, e Iván Chilavert, sobrino, "fueron despojados de sus pasaportes" y del dinero que portaban y "posteriormente privados de su libertad" en Ucrania, donde habían acudido en busca de trabajo y donde, presuntamente, fueron estafados por ese empresario.



Según el nuevo relato de los Chilavert, este hombre les amenazó por WhatsApp y les comunicó que la sentencia de Ucrania ya está pactada y que se resolverá a su favor, al mismo tiempo que dejaba entrever la posibilidad de un rapto con ayuda rusa para que los dos hombres vuelvan a Ucrania.



El sobrino del exportero dijo durante la conferencia de prensa celebrada en la Fiscalía que las amenazas responden al "temor a la extradición" por parte del empresario español.



Por su parte, Chilavert aseguró que desde la noche del jueves está "recibiendo amenazas de muerte" y agregó que no conoce ni vio nunca al empresario. La fiscal encargada del caso, Nathalia Acevedo, apuntó durante la rueda de prensa que el ciudadano español "no ha ingresado al Paraguay", de acuerdo con los informes de la carpeta fiscal, y confirmó que manda "audios amenazantes" al exportero.



Acevedo aclaró también que la Fiscalía realizó el acta de imputación contra el empresario en marzo, razón por la que el hombre fue citado a una audiencia de imposición de medidas, pero no se presentó. Su ausencia hizo que el juez le declarara en rebeldía y que el Ministerio Público solicitara la orden de captura internacional.



El hermano y el sobrino de Chilavert fueron rescatados de Ucrania por el Ministerio de Exteriores de Paraguay a principios de año, tras recibir una notificación de la Fiscalía sobre un posible caso de trata de personas que estaban en situación de peligro.