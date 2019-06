¿Se baja Colombia como candidato?: novedad para la Copa América 2020

En Colombia y Argentina se piensa disputar la Copa América de 2020. Sin embargo, esta decisión ha tenido bastante controversia en los dos países por las distancias. También, las sedes de los partidos finales no habrían tenido un 'mutuo acuerdo' y, en la prensa de Argentina, se menciona que Colombia le dio un ultimátum a la Conmebol.

Por un lado, desde la Federación y con el Presidente Iván Duque, Colombia habría amenazado con retirarse de la candidatura y, además, no presentarse a disputar el torneo, según 'Doble Amarilla', diario argentino.



El argumento se basa, principalmente, en que Colombia ya cedió mucho compartiendo la candidatura y, ahora, no estaría de acuerdo con las sedes de las rondas finales. Se busca que la ronda de grupos sea en ambos países, pero que las finales se jueguen en Colombia.



En la reunión del Consejo de San Pablo llevada a cabo el jueves pasado, AFA logró que Conmebol postergue la definición para seguir negociando. Sin embargo, el diario argentino menciona que Ramón Jesurún habría enviado un mensaje al presidente de la Conmebol: "Si no hay definición rápida, vamos a retirar la candidatura y probablemente tampoco presentemos a la Selección".