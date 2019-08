Messi tenía razón: admiten mal uso del VAR en el Brasil-Argentina

El brasileño Wilson Seneme, titular de la Comisión de Árbitros de la Conmebol, dijo este martes que no se utilizó correctamente el VAR en una jugada del partido que Brasil le ganó por 2-0 a Argentina en las semifinales de la Copa América, el 2 de julio, que generó fuertes críticas de Lionel Messi.

"En la jugada de (Nicolás) Otamendi vemos evidencias de invitar al árbitro a revisar la jugada. Después del partido esta jugada fue trabajada y les hicimos una devolución general en la que les dijimos que había potencial de revisión", dijo Seneme al canal Fox Sports.



A los 83 minutos, cuando Brasil ganaba por 2-0, Arthur embistió a Otamendi dentro del área, pero el árbitro ecuatoriano Roddy Zambrano no sancionó el penalti. "Dar al árbitro una segunda oportunidad de rever esta jugada es cumplir con el protocolo", afirmó Seneme.



Esta jugada, y otra, en la que según Seneme el árbitro actuó bien, fueron el detonante de las fuertes críticas que realizaron, y por las que fueron sancionados, tanto Messi como el presidente de la Asociación del



Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. Seneme dijo que "la peor situación que puede tener un partido" es que el árbitro decida no revisar una jugada polémica o dudosa. "Es lo que no queremos que pasé y estamos trabajando para evitarlo", dijo Seneme.



Con el coincidió el argentino Héctor Baldassi, miembro del Comité de Árbitros de la Conmebol. "Vimos que esta jugada era merecedora de revisión por parte del VAR. Había que llamar al árbitro para que la vea. Estas son las cosas que vamos a seguir trabajando", afirmó.



Messi fue sancionado con tres meses de suspensión y una multa de 50.000 dólares por criticar a la Conmebol por los fallos arbitrajes tras este partido. Además, la Conmebol le quitó a Tapia su cargo como representante de la institución ante el Consejo de la FIFA.