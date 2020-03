¡Peligra la Eliminatoria! Versiones apuntan a que no empieza en marzo

Pasan las minutos y con ellos gana fuerza la versión de un posible aplazamiento del inicio de la Eliminatoria al Mundial de Qatar 2022 por parte de la Conmebol.

La situación de alerta roja que se vive en varios países del mundo, especialmente en China e Italia, tiene en vilo varias competencias programadas para las próximas semanas, entre ellas el inicio de la competencia en este lado del mundo.



De tomarse la decisión, obedecería a la preocupación por los futbolistas que viven en Europa y que, como en el caso italiano, están confinados en ss residencias como todos los demás ciudadanos, por un plazo mínimo de dos semanas.



De esta manera, en caso de poder salir hacia sus países para la competencia, nadie les asegura que puedan regresar. Eso por no mencionar que hay países, como España, que han decidido de plano no permitir la llegada ni salida de vuelos con destino a Italia.



Según el diario El País de Uruguay, la Conmebol no ha tomado una decisión final al respecto, pero es verdad que "en varios países los dirigentes comienzan a sospechar que una decisión de cancelación de los juegos programados para el 26 y 31 de marzo es cada vez más viable de que se adopte".



Sin embargo, en países como Perú ya lo dan por hecho. Al menos así lo afirma el periodista Carlos Salinas: "Desde Conmebol ya comunicaron a FPF y demás federaciones de este continente que la Eliminatoria no iniciará a fines de marzo. Gareca espera nueva fecha para replantear el trabajo de la selección nacional".





Lo cierto es que existe, según el cronograma, una reunión del Consejo de Conmebol para hablar de esta preocupación el próximo martes 17 de marzo. No obstante, la propia FIFA podría adelantarse y decidir un aplazamiento general en visa de las circunstancias.



Vale recordar que la Confederación Asiática (AFC) ya pospuso el inicio de su eliminatoria, prevista del 23 al 31 de marzo y del Primero al 9 de junio.