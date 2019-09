Keylor Navas pide 'cambio de chip' en la selección de Costa Rica

Keylor Navas, el flamante fichaje que recientemente hizo el PSG francés, afirmó este jueves que la selección de Costa Rica debe "cambiar el chip" tras la abrupta salida del entrenador uruguayo Gustavo Matosas, y concentrarse en un jugar un buen partido el viernes en casa ante Uruguay.

"Nos tomó por sorpresa, pero tenemos que ser profesionales, tener las metas bien claras. Los de más experiencia debemos ayudar a los más jóvenes para hacer un cambio de chip lo más rápido posible, porque mañana tenemos un partido al que debemos sacarle provecho si queremos seguir mejorado. Queremos ganar, hacer respetar nuestra casa", declaró el portero costarricense en conferencia de prensa.



Keylor afirmó que todos los jugadores quieren estar en la selección y clasificarse al Mundial de Catar 2022, por lo que "tenemos que seguir unidos" pese a las adversidades. El uruguayo Gustavo Matosas anunció el miércoles su renuncia al cargo en medio de informaciones de medios mexicanos que lo sitúan como nuevo entrenador del Atlético San Luis de ese país.



El entrenador reconoció que recibió una oferta que no podía rechazar, de la cual no dio detalles, pero al mismo tiempo aseguró que en Costa Rica se sentía "aburrido" y como "de vacaciones" al tener tan poco tiempo disponible para entrenar a los jugadores.



Matosas dejaría su cargo el 10 de septiembre, pero tras sus declaraciones la Federación Costarricense de Fútbol consideró que hubo un "irrespeto" del técnico y decidió este jueves terminar inmediatamente la relación laboral, por lo que el uruguayo no estará en el banquillo para el compromiso del viernes.



El guardameta dijo que cada quien es responsable de sus decisiones, y que en lo personal no siente que Matosas le haya faltado el respeto a los jugadores. "No siento que haya hecho una ofensa, en todo momento fue profesional con nosotros. No entiendo el comentario que hizo, tal vez no se supo explicar", comentó el portero.