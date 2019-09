'El fútbol no son sólo finanzas' Deco sobre la situación de Neymar

Anderson Luis de Souza, Deco, exjugador del FC Barcelona, vive una nueva etapa en su vida. Ahora es agente de futbolistas y representa a jugadores como Fabinho (Liverpool), Raphinha (Rennes) o un chico muy joven que se llama Afonso (Oporto), al que cuida con especial atención. Ha vivido muy de cerca el 'culebrón' Neymar todo el verano, y dio su opinión sobre el tema.

En una amplia entrevista con la ‘Agencia EFE’, el exjugador habló de la situación de Neymar y dijo que "el fútbol no son sólo finanzas, también es estar a gusto y feliz".



Deco entiende que dónde realmente era feliz Neymar, es en Barcelona. “Neymar desde que se marchó estuvo con un ojo para volver, porque es normal. Fue una decisión suya y es muy difícil adaptarse a otro club. Él tomó una decisión y él sabe en su interior, no que haya hecho mal, pero él estaba a gusto donde estaba. El fútbol no es sólo finanzas, también es estar a gusto y feliz”.

Durante la entrevista también habló sobre la presión que ejercieron algunos jugadores como Messi y Piqué para que el brasileño volviera al equipo catalán. “Es normal que los jugadores que lo conocen, que son sus amigos, quisieran que regresara Neymar”, aseguró.



Finalmente, Neymar jugará esta temporada con el PSG, y deberá recuperar el amor de la afición parisina para no tener una tormentosa vida en su estancia en París, y conseguir los objetivos que se ha planteado con el equipo.