¿En Catar 2022 se verá un mejor espectáculo? Infantino da las razones

El presidente de la Fifa, el suizo Gianni Infantino, consideró este jueves que jugar el Mundial de Catar 2022 en otoño aumentará el espectáculo, porque los jugadores llegarán al máximo de la forma y no al final de una intensa temporada.

Así lo reconoció Infantino en su participación en el Festival del Deporte, organizado en Trento (Italia) por "La Gazzetta dello Sport", en el que expresó su satisfacción por llevar la Copa del Mundo a un país inédito.



"Creo que es correcto, una vez cada cien años, jugar el Mundial en un sitio en el que nunca se ha jugado un torneo de este nivel. Desde el punto de vista técnico será un Mundial espectacular, los jugadores llegarán frescos y no al final de una temporada, como ocurre cuando el Mundial se juega en verano", afirmó Infantino.



"El clima estará prácticamente perfecto, los estadios serán espectaculares y vamos a descubrir una parte del mundo desconocida. Hay que ser buenos y crear empatía. Aceptar un desafío y convertirlo en oportunidad", prosiguió. También se refirió al Mundial de 2026, en el que competirán 48 selecciones y ya no 32.



"Es una consecuencia natural de la globalización. Para ser globales hay que incluir. En Rusia no estuvo Italia y tampoco Holanda, Estados Unidos, Chile o Camerún. Nuestra responsabilidad es abrir el Mundial y aumentar los participantes", dijo. También pidió medidas fuertes para erradicar al racismo de la sociedad y del fútbol, al destacar que la tecnología moderna permite identificar fácilmente a los aficionados en los estadios.



"No hay que esconder el racismo, hay que hablar, hay que condenarlo en la sociedad y en el fútbol en todas sus formas. Hemos dado la posibilidad a los árbitros de intervenir, parar un partido o si es necesario abandonarlo, con consecuentes sanciones", aseguró.

"Hay que tomar el problema en serio. Nuestra sociedad se está volviendo muy agresiva y si hay un deporte que puede unir, ese es el fútbol. Es fácil identificar a una persona que hace cánticos racistas. Hay que identificarle, llevarle fuera del estadio y prohibirle volver a entrar en su vida", agregó.



Finalmente, reiteró su opinión negativa sobre la eventualidad de inaugurar un nuevo campeonato liguero abierto únicamente a los grandes de Europa. "Hay que abrir más, no cerrar más. Para mí hay que abrir más al mundo, no solo a Europa. Desde mi punto de vista, cuantos más somos en el mundo, mejor. Hay que proteger los valores del fútbol", dijo.