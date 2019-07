No era solo 'Bolillo': revelan identidad de 6 rumberos en Copa América

La crisis en la Selección de Ecuador parece ser un mal de largo tratamiento y un demorado proceso de cura.

La destitución del técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez parece no ser el problema más grave del equipo, que durante la Copa América De Brasil expuso un problema aun mayor: la indisciplina.



Tal como se conoció durante el torneo continental, en el piso 17 del hotel de concentración del equipo en Belo Horizonte, después del duelo cotnra Japón, tuvo lugar una fiesta no autorizada por el cuerpo técnico, que protagonizaron 6 jugadores.



El directivo de la FEF, Carlos Manzur, confirmó en su momento que se encontraron pruebas de consumo de cerveza y tequila y que la reunión duró hasta las 7:00 am del día siguiente del partido.



Esta vez el medio local Studio Fútbol asegura que tuvo acceso a algunos audios de los jugadores de ese día y que pudo establecer la identidad de los participantes, quienes serían: Antonio Valencia, Robert Arboleda, Alexander Domínguez, José Quintero, Ayrton Preciado y Arturo Mina. Jugadores como Enner Valencia, Ángel Mena, Gabriel Achilier y Jefferson Orejuela negaron haber estado en el festejo.



El presidente de la FEF, Franciso Egas, no confirmó la identidad pero aseguró que efectivamente saben quienes estuvieron en dicha fiesta y que su sanción será no volver a una convocatoria a la selección nacional. "Vamos a curar la cultura de la Selección. Tengan por seguro que vamos a tomar las decisiones necesarias para que los malos elementos no vuelvan más a la Selección", dijo, en declaraciones citadas por el diario El Comercio.







Además, dijo que no es el primer caso de indisciplina pero, de su mano, sí será el último: “La indisciplina en la selección no es cuestión de este viaje, es en todos los viajes y todas presentaciones, según pude investigar. Cuando son varios jugadores, en todas las convocatorias, es porque el sistema está mal y los que lleguen se seguirán contaminando”, manifestó.



Los implicados se perderán las eliminatorias a Catar 2022, la Copa América 2020 en Colombia y Argentina y por supuesto el Mundial de 2022, si Ecuador clasifica.



De esta manera, queda claro que la presencia de Gómez no era el único problema de un equipo que busca recuperar el rumbo exitoso que lo llevó a tres mundiales.