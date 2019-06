España perdió el rumbo: el proceso terminó con la salida de Del Bosque

Lo importante es el proceso, pregonan los entrenadores y muchos más. Y eso, precisamente, fue lo que hizo España, un país que generaba varios de los mejores futbolistas del mundo pero cuyas generaciones se habían ido perdiendo o pasaban a la historia sin ganar nada. Los españoles apostaron al proceso, ganaron todo y luego, después de llegar a lo más alto, están volviendo a caer.



Luis Aragonés fue quien dio el primer paso, le transmitió toda su confianza a los futbolistas de una gran generación, los capacitó mentalmente para ganar y los unió en torno a un mismo objetivo, fue ‘el sabio de Hortaleza’ quien puso el primer ladrillo en un muro que se terminó de construir en 2012 y que, a partir de ahí, se empezó a deconstruir.



Bajo el mando de Aragonés, en 2008, España levantó su primer título en la historia de la selección mayor y, a partir de ahí, ya con Del Bosque al frente, vinieron una serie de éxitos que le entregaron a ‘La Roja’ un Campeonato del Mundo, otra Eurocopa y el grupo de futbolistas más exitosos en la historia de su país.



Tras la consecución de la Eurocopa 2008, Aragonés se marchó del equipo nacional (duró 4 años) y dejó todo en manos de otro experimentado, Vicente del Bosque, quien asumió desde julio del mencionado año hasta junio de 2016, cuando luego de algunas derrotas dolorosas dio paso a Julen Lopetegui, una cara joven pero en la que los directivos encontraron características que no veían en todos.



Vicente del Bosque aportó dos títulos internacionales más, como ya lo señalamos, sin embargo, para el Mundial de 2014 llegó en plena renovación, no pudo cambiar su estilo de juego para sorprender y la vigente campeona del mundo, en ese entonces, cayó eliminada en primera ronda del Mundial.



Dicha eliminación y la de la Euro 2016 le pusieron fin al ciclo de Del Bosque, que empezó con el cambio generacional en la Selección pero no llegó a concretarlo y luego de 8 años dejó su cargo. En ese momento apareció Julen Lopetegui, que le dio un nuevo aire a ‘La Roja’ pero no pudo disputar ninguna competencia oficial, pues en medio del Mundial de 2018, que era su primera prueba, el anuncio de Real Madrid que lo había contratado como entrenador no le permitió debutar.



La decisión egoísta del club, terminó con un nuevo ciclo de trabajo (21 meses) y también con las aspiraciones españolas, pues con Fernando Hierro al frente, el equipo apenas pudo superar la primera ronda del Mundial de Rusia y no impuso ese nuevo estilo de fútbol que se le había visto con Lopetegui.



El interinato de Hierro concluyó tras el Mundial y ahí apareció Luis Enrique, que había tenido una buena experiencia en Barcelona, sabía manejar un vestuario difícil y ofrecía un estilo de juego que se adaptaba a las necesidades españolas tal como lo demostró en las Eliminatorias a la Eurocopa. Pero llegaron los problemas, esta vez ajenos al fútbol y relacionados con lo familiar, el técnico no pudo estar desde marzo y este jueves 19 de junio renunció para que su asistente, Robert Moreno, se haga cargo del equipo por el momento.



Mientras que España, que supo llevar un proceso, perdió lo hecho durante doce años y parece que necesita volver a arrancar para conformar un equipo que nuevamente pueda llegar a lo más alto, si es que no quiere seguir dejando pasar generaciones como lo hizo durante gran parte de su historia futbolística.



Estas son las cifras de los últimos 5 entrenadores españoles:



Luis Enrique Martínez: desde 09-07-2018 hasta 23-03-2019. // 6 victorias, 0 empates, 2 derrotas

Fernando Hierro: desde 15-06-2018 hasta 01-07-2018. // 1 v, 2 e, 1 d

Julen Lopetegui: desde 01-09-2016 hasta 09-06-2018. // 14 v, 6 e, 0 d

Vicente del Bosque: desde 15-07-2008 hasta 27-06-2016 // 87 v, 10 e, 17 d

Luis Aragonés: desde 18-08-2004 hasta 29-06-2008 // 38 v, 12 e, 4 d