Días definitivos: 6 grandes que podrían clasificarse a la Euro 2020

La fase clasificatoria para la Eurocopa 2020 entra en su recta final. Hasta ahora hay seis selecciones con su cupo asegurado: Bélgica, Italia, Polonia, Rusia, España y Ucrania y en estas dos jornadas que se disputarán en la presente fecha Fifa seis equipos más podrían clasificarse.

Este jueves Francia, Portugal e Inglaterra van por su tiquete



Francia (segunda del grupo H con 19 puntos), sin Kilyan Mbappé por lesión, podría tener la clasificación asegurada incluso antes de jugar su partido contra Moldavia, si Islandia no derrota a Turquía. Los turcos, en cabeza del Grupo H (delante de Francia gracias a las confrontaciones directas) son los que están mejor ubicados: el empate los deja listos en la Eurocopa 2020.



Por su parte, Inglaterra, primero del Grupo A con 15 puntos, se clasificará con un empate ante Montenegro, o si Kosovo pierde ante la República Checa. Tiene garantizados los play-offs en caso de que fuera necesario como ganador del Grupo A4 de la UEFA Nations League



Finalmente, la selección de Portugal de Cristiano Ronaldo, ya no puede alcanzar a Ucrania, clasificada como primera del Grupo B, pero una victoria contra Lituania podría darles el billete, si Serbia no gana contra Luxemburgo. En el caso contrario, CR7 se la jugaría el domingo en la última jornada o en marzo, con la última vía clasificatoria, en una repesca.

Dinamarca, Suecia y Finlandia pueden clasificarse este viernes



Suecia depende de sí misma en el Grupo F: si le ganan a Rumania, los escandinavos se clasificarían para su sexta fase final continental consecutiva, en un grupo donde España, ya clasificada, luce intocable con una primera plaza a asegurar contra Malta.



Finlandia está en una situación similar en el GrupoJ: está segunda detrás de la inalcanzable Italia, y enfrentará a la débil Liechstenstein, contra la que una victoria sería suficiente para sacar ese billete tan buscado por los finlandeses, que nunca hanestado en una fase final de una gran competición.



Dinamarca, en el Grupo D, tiene las cosas más difíciles. Deben ganarle a Gibraltar, pero esperar a que Suiza pierda contra Georgia. En caso de no darse esos dos resultados, los suizos aumentarían sus opciones en la última jornada, ya que se miden el lunes a Gibraltar, un rival mucho más abordable que el que tendrá que afrontar Dinamarca, que se medirá en ese partido final de su grupo a Irlanda, actual líder de la llave.