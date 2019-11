¡No le gustó! Durísimas declaraciones de Thiago Silva contra Messi

Thiago Silva, capitán de la selección de Brasil, que este viernes perdió 1-0 con su similar de Argentina, realizó unas explosivas declaraciones sobre Lionel Messi, en las que criticaba sus actitudes en la cancha y lo acusó de querer mandar sobre el juego.

Silva declaró que Messi siempre quiere sacar provecho de la admiración que sienten por él, incluidos los árbitros, y por eso trata de influenciar en las decisiones que estos toman, "quería mandar sobre el juego", dijo el defensor.



"Dio dos pelotazos, y el árbitro no hizo nada. Discutió con el árbitro y éste siguió riéndose. Hay que dejar de lado la admiración", aseguró el capitán brasileño.

El defensor central de PSG, continúo afirmando que el argentino siempre busca forzar las faltas cerca al área rival presionando a los árbitros de los partidos.



"Siempre busca forzar al árbitro a darles situaciones de falta o lanzamientos peligrosos, y siempre actúa de esa manera", dijo una vez terminado el partido.

No obstante, Thiago Silva fue más allá al asegurar que ha hablado con varios jugadores y estos le dicen que Messi hace lo mismo en España en los partidos de Liga, para intentar sacar provecho de su influencia mediática.



"Hemos hablado con algunos jugadores que juegan en España y sucede lo mismo, busca controlar el juego, y mediatizar las decisiones del árbitro", contó el mundialista con la selección carioca.

Thiago Silva terminó diciendo que esta actitud es menos frecuente en Lionel Messi cuando juega en Champions League, debido a que en dicha competición los árbitros son más duros. Sin embargo, dijo que hay árbitros que por admiración al argentino se "ponen de su lado".



"En la Champions no tiene esa ventaja porque los árbitros son más duros. No lo ves tratando de mandar tanto. Hay árbitros, que por admiración, comienzan a ponerse de su lado. Como no teníamos a Neymar a nuestro lado estábado en desventaja", finalizó el capitán de la selección de Brasil.