¡Figuras a tope!: Brasil definió convocados para enfrentar a Colombia

La Selección Colombia enfrentará a Brasil este 6 de septiembre a las 8:30 p.m. como partido amistoso en la fecha Fifa. El conjunto carioca, comandado por Tite, ya definió a los futbolistas que estarán para el encuentro.



No solo para enfrentar a Colombia, sino también a Perú. La verdeamarela, campeona de Copa América, tendrá una baja importante por lesión: su portero.



Alisson no estará en los partidos, mientras que las grandes figuras siguen haciendo parte de la selección nacional de Tite, al que no le importó las polémicas de Neymar.

Porteros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) y Ewerton (Palmeiras)



Defensores: Alex Sandro (Juventus), Daniel Alves (Sao Paulo), Militão (Real Madrid), Fagner (Corinthians), Jorge (Santos), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (PSG) y Samir (Udinese)



Mediocampistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Milán) y Philippe Coutinho (Barcelona)



Delanteros: Bruno Henrique (flamenco), David Neres (Ajax), Firmino (Liverpool), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) y Vinicius Junior (Real Madrid).