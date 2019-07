Imponen récord en la demanda de boletas para la Eurocopa 2020

La Uefa recibió más de 14 millones de peticiones de entradas para la Eurocopa 2020, una cifra récord a falta de tres días para que acabe el plazo de solicitudes que abrió el pasado 12 de junio cuando puso a la venta un millón y medio.

El número de solicitudes ya supera el de las realizadas durante el periodo de venta equivalente para la anterior Eurocopa celebrada en Francia en 2016, según indicó la UEFA, que ofrecerá para la del año que viene el mayor número de localidades de la historia de la competición con tres millones disponibles.



Las entradas para la competición de 2020, que se celebrará en doce ciudades distintas para conmemorar el 60 aniversario de la Eurocopa, se pueden pedir en la dirección euro2020.com/tickets, en la que se informa sobre la disponibilidad de éstas para las distintas categorías.



La UEFA recordó también que los solicitantes que no sean no seleccionados quedarán inscritos en su programa "Fans First", lo que garantiza que serán los primeros en enterarse de cualquier oportunidad futura para comprar entradas.



El pago de las entradas se hará dentro de un periodo específico que habilitará la UEFA, de unos diez días aproximadamente, y que comunicará cuando notifique la concesión de las mismas. Las entradas para todas las sedes se adjudicarán en un sorteo que se llevará a cabo a finales de julio de 2019, cuyos resultados se conocerán a mediados del próximo agosto como muy tarde.



Londres, Múnich y Amsterdam son las sedes con mayor demanda hasta la fecha, según los datos de la UEFA, que ha registrado casi 500.000 peticiones para el partido inaugural en Roma el 12 de junio de 2020.



Una vez que se cierre este primer plazo de venta el siguiente será en el mes de diciembre, tras el sorteo de la fase final, cuando las federaciones sean las que las pongan a disposición del público y establezcan una serie de criterios para su adjudicación.