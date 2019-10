¡Grandes ausencias! Las grandes figuras que se perderán la fecha Fifa

Esta semana llega una nueva fecha de amistosos preparatorios de la Fifa, concentrando a las máximas estrellas del fútbol mundial en sus equipos nacionales. Sin embargo, para esta jornada de amistosos internacionales muchas de estas figuras no han sido convocados por los entrenadores por diferentes motivos.



Grandes figuras como Lionel Messi, Sergio Agüero o James Rodríguez son las ausencias más notorias en esta fecha Fifa. No obstante, estos imprevistos les servirán a los entrenadores para probar nuevo jugadores y tener una mayor cantidad de variantes.



Estos son los ausentes en la fecha Fifa:

Selección Colombia



James Rodríguez: el '10' de la Selección Colombia no fue convocado por Carlos Queiroz para los amistosos frente a Chile y Argelía, generando gran polémica debido a que el jugador de Real Madrid se encuentra en perfectas condiciones, y aunque el portugués anunció que fue su decisión, muchos no entienden que no forme parte del proceso el mejor jugador colombiano.



Radamel Falcao: el goleador histórico de la Tricolor se encuentra lesionado y se ha visto privado de partidos en su equipo, Galatasaray, y ahora en el equipo nacional.



Rafael Santos Borré: el delantero de River Plate no fue tenido en cuenta por Carlos Queiroz, debido al pedido de River Plate para que el jugador se pueda concentrar en el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Libertadores, contra Boca Juniors.

Selección de Alemania



Timo Werner: el joven delantero es ausencia en el equipo teutón por debido a un fuerte resfrio.



Toni Kroos: el jugador de Real Madrid sufrió una lesión en el aductor durante el último partido del equipo merengue.



Ilkay Gündogan: el mediocampista de Manchester City sufre problemas musculares que le impidieron jugar con la selección de Alemania.



Mats Hummels: no fue tenido en cuenta por el entrenador alemán Joachim Löw, y se habla de que nunca más será convocado al equipo teutón.



Selección de Argentina



Lionel Messi: el crac de Barcelona aún no cumple con el tiempo de suspensión tras las declaraciones que hizo en la Copa América.



Sergio Agüero: no fue convocado por el técnico de la selección albiceleste, Lionel Scaloni.



Ángel Di Maria: no fue llamado por Scaloni para este partido preparatorio, y parece ser que no será tenido en cuenta en este proceso de la albiceleste.

Selección de Chile



Diego Valdés: sufrió un desgarro muscular durante la derrota se su equipo en México, Santos Laguna.



Charles Aránguiz: sufrió una fisura en el pie y un desgarro en el isquiotibial actuando con su equipo, el Bayer Leverkusen alemán.