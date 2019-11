Bale entrena normalmente con Gales y los hinchas del Madrid explotan 

Gareth Bale lleva varias semanas sin entrenar normalmente con el Real Madrid por unas supuestas molestias físicas, que no se saben cuáles son, pues el jugador no permite que el club publique sus partes médicos. Sin embargo, este lunes quedó claro que el galés no tiene ninguna lesión o molestia, pues en el primer entrenamiento de la selección de Gales, trabajó normalmente con el grupo, que se prepara para enfrentar a Azerbayán y Hungría por las eliminatorias por la Eurocopa 2020.

Bale se lesionó con su selección el pasado 13 de octubre, en el juego contra Croacia, en el que Modric también presentó molestias. El galés volvió al club, pero no se le vio entrenar desde entonces con normalidad.



Por eso es que los hinchas del Real Madrid no aguantan más y explotaron en las redes sociales contra el jugador que sigue haciendo desplantes a la afición blanca y que una vez más muestra su poco compromiso con el equipo al que llegó desde el 2013.



Con ironía el reconocido hincha del Real Madrid Tomás Roncero escribió en su cuenta de Twitter: “Voy a contar hasta diez… @GarethBale11 se entrena con Gales y apunta a los partidos de la Euro”.

Otros aficionados fueron más directos: “Adiós Gareth, gracias por todo, pero esta es la gota que colma el vaso”, escribió un aficionado del Madrid desde Noruega.

Vuelvo a este hilo que hice hace 10 días sobre Gareth Bale y su relación Gales/Real Madrid además de un apunte final sobre lo que ha sido para el Real Madrid



“El moñas, ese sí se ríe de nosotros”, dijo otro hincha del club merengue, mientras que otro pidió que se vaya ya: “En enero a la p… calle y que no ensucie más la camiseta del Real Madrid”.



