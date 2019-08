La renovación llega al campeón mundial: Lenglet desplaza a Umtiti

El defensa del Barcelona Samuel Umtiti no forma parte de la lista del seleccionador francés, Didier Deschamps, para los dos próximos duelos de la fase de clasificación para la Eurocopa de 2020, en la que sí está el jugador del Manchester City Aymeric Laporte.

Es la primera vez que el central del Barça se queda fuera de la lista de Francia por decisión técnica desde la campaña preparatoria del pasado Mundial de 2018, en el que Francia se proclamó campeona del mundo.



Umtiti, de 25 años, que cuenta con 31 partidos con la camiseta "bleu", con la que ha marcado cuatro goles, paga así su suplencia en Barcelona en beneficio de Clément Lenglet, que sí figura entre los convocados por Deschamps y que frente a Albania el próximo día 7 o ante Andorra tres días más tarde podría disputar su segundo partido internacional.



En la lista figura el también barcelonista Antoine Griezmann, además del nuevo jugador del Betis Nabil Fekir, del madridista Raphael Varane y del jugador del Atlético de Madrid Thomas Lemar. Entre las novedades, además de la ausencia de Umtiti, destaca la convocatoria del joven del Lille Jonathan Ikoné, ante las lesiones en ese sector, en particular las de Kylian Mbappé y Ousmane Dembelé.



"No me olvido de todo lo que Umtiti ha aportado a la selección, pero desde marzo pasado su situación no es sencilla y en junio empeoró", aseguró el técnico, que indicó que las continuas lesiones le han apeado del puesto de titular. Deschamps constató que en el inicio de la temporada no ha recuperado su puesto en el once blaugrana y que, en ese contexto, era difícil convocarle. "Trato de ser lógico en función de lo que pienso. Ha pasado tiempo y su situación no mejora. La selección tiene que seguir avanzando. La puerta siempre está abierta, pero yo tengo que aportar oxígeno y regenerar", señaló.



En cuanto a Laporte, el entrenador envió un mensaje al jugador del City, a quien reprochó no haberse implicado lo suficiente en la vida del grupo en las dos anteriores convocatorias, lo que no impidió que le diera una nueva oportunidad.



"Las otras veces no estaba contento, espero que esta vez lo esté. Está en un gran club y lo está haciendo muy bien. Si está aquí es en detrimento de otros. Quería tenerle de nuevo con nosotros", señaló. Deschamps se refirió al fichaje de Griezmann por el Barcelona y se mostró convencido de que acabará triunfando en el club blaugrana.



"Siempre busca progresar y ser más eficaz. Más allá de su calidad, es muy generoso para el equipo, siempre es bueno tenerlo. Se adaptará a su equipo, a un sistema de juego nuevo", dijo. "Sabía que firmando por el Barça salía de su zona de confort en Atlético de Madrid para vivir una experiencia nueva en un gran club europeo. Lo tiene todo para que le vaya bien y seguir siendo bueno, también con nosotros", agregó.







Algo similar dijo de Fekir, que acaba de fichar por el Betis procedente del Lyon, un traspaso que el seleccionador francés no consideró un paso atrás en su carrera. "Va a un buen club español que no tiene la historia reciente del Lyon, que juega regularmente la Liga de Campeones. Pero sigue siendo un jugador importante y estoy seguro que hará una gran temporada con el Betis", señaló.



Deschamps también envió un aviso a Dembelé, a quien reprochó no cuidarse lo suficiente fuera de los terrenos de juego. "Si vemos el número de lesiones y de partidos que se ha perdido, son muchos. Tiene un potencial enorme, pero tiene que cuidar más su cuerpo. No solo Ousmane, todos los jóvenes tienen problemas para entender que hay cosas que deben hacer y otras que no", afirmó. Dembelé "tiene que ser consciente de todas las exigencias del fútbol moderno, y aun así no está a salvo de lesiones". "Yo no voy a decirle lo que tiene que hacer, ni tampoco a su cuerpo médico. Solo lamento que no esté disponible, que de nuevo tenga una lesión muscular", agregó.



Convocatoria de Francia



Porteros: Alphonse Areola (París SG/FRA), Hugo Lloris (Tottenham/ING), Mike Maignan (Lille/FRA)



Defensas: Lucas Digne (Everton/ING), Léo Dubois (Lyon/FRA), Clément Lenglet (Barcelona/ESP), Lucas Hernandez (Bayern Múnich/ALE), Aymeric Laporte (Manchester City/ING), Benjamin Pavard (Bayern Múnich/ALE), Raphaël Varane (Real Madrid/ESP), Kurt Zouma (Chelsea/ING)



Centrocampistas: Blaise Matuidi (Juventus de Turín/ITA), Steven NZonzi (Galatasaray/TUR), Paul Pogba (Manchester United/ING), Moussa Sissoko (Tottenham/ING), Corentin Tolisso (Bayern Múnich/ALE)



Delanteros: Wissam Ben Yedder (Mónaco/FRA), Kingsley Coman (Bayern Múnich/ALE), Nabil Fékir (Betis/ESP), Olivier Giroud (Chelsea/ING), Antoine Griezmann (Barcelona/ESP), Jonathan Ikoné (Lille/FRA), Thomas Lemar (Atlético Madrid/ESP).