El 'socio' ideal para Messi: lluvia de halagos para Lautaro Martínez 

El exfutbolista argentino Diego Milito, antigua estrella de Inter de Milán y actual secretario técnico de Racing de Avellaneda, consideró que sus compatriotas Lionel Messi y Lautaro Martínez tienen "afinidad natural".



Milito, de 40 años, ve a Lautaro capacitado para llegar a ser un jugador "top" y consideró normal que haya muchos equipos interesados en ficharle, al comentar un presunto interés del Barcelona, en una entrevista publicada este martes por "La Gazzetta dello Sport".



"La afinidad con Leo es natural. Es evidente que Messi y Lautaro tienen una buena relación. Los grandes jugadores se buscan entre ellos", afirmó Milito, que ganó el triplete, Serie A, Copa Italia y Liga de Campeones, en 2010 con Inter.



"No sé si es verdad que el Barcelona está interesado, pero es normal que les guste. Pero sé que Lautaro está muy feliz por estar en el Inter", prosiguió.

Fue precisamente el ‘Príncipe’ quien apoyó el fichaje de Lautaro por el Inter en 2018, al hablar muy bien del ‘Toro’ a su excompañero y amigo Javier Zanetti, actual vicepresidente del cuadro milanés. "Llamé a Zanetti y le hablé de un chico, era Lautaro. Él ya le conocía y quiso saber más de él. Le dije con seguridad que con Lautaro no se equivocarían", dijo.



"No me sorprende su rendimiento tan bueno. Estaba convencido también hace dos años de que haría lo que está haciendo. Todavía puede mejorar mucho y los límites solo se los puede poner él. Puede tranquilamente llegar a ser un jugador 'top'", agregó.

Tras ser el suplente del argentino Mauro Icardi en su primera temporada en Milán, Lautaro es un titular fijo en esta campaña junto al belga Romelu Lukaku y lleva ya ocho goles en 16 partidos.



"Mi deseo es que un día llegue a sentir las mismas emociones que sentí yo, que pueda dejar un legado al club. Me enorgullece haber sido parte de la historia de Inter y él lo tiene todo para lograrlo", es el deseo de Milito para el futuro de la carrera de Lautaro.