Messi, muy insolente con Argentina: polémico gesto al DT de Brasil

Argentina y Brasil se enfrentaron en un duelo amistoso que dejó en victoria a la Albiceleste por 1-0 con un único gol de Lionel Messi, quien volvió a ponerse la camiseta de su selección.

Este fue el regreso de 'Leo' tras la sanción que le impusieron al finalizar la Copa América, cuando expresó su molestia por el arbitraje en el partido de la eliminación, también contra Brasil.

Más allá del juego, en el que Messi se destacó, el argentino dejó una imagen que le está dando la vuelta al mundo. En un momento del partido, el capitán de Argentina mandó a callar a Tite, entrenador de Brasil.

O repórter cinematográfico Jordi Bordalba flagrou o momento em que Messi manda Tite calar a boca. O técnico brasileiro comentou sobre o desentendimento com o argentino -> https://t.co/XgISSBT4dk pic.twitter.com/SEO8dJXA27 — globoesportecom (@globoesportecom) November 15, 2019

En rueda de prensa, Tite explicó lo que pasó en ese momento: "Sólo me quejé porque se suponía que Messi debía recibir la tarjeta amarilla. El me mandó a callar, luego le dije a él que se callara. Y ahí acabó. No quiero responder eso para no generar situaciones. Si no ponés a un gran árbitro, te costará... Pero es una situación de juego, es algo extraordinario. Argentina anotó. Pero ésa fue una jugada de tarjeta y yo tenía razón en quejarme".

La molestia surgió por una acción en la que, para el entrenador, Messi se tiró simulando una falta, aunque el juez Matthew Conger, de Nueva Zelanda, no sancionó esta acción.