Seis partidos imperdibles en la Copa América de Brasil: ¡prográmese!

Llega la Copa América y en la lista de 26 partidos habrá fútbol para todos los gustos.

Aquí seleccionamos los que son absolutamente imperdibles en la primera ronda. Cabe recordar que todos podrán seguirse en vivo, minuto a minuto, por www.futbolred.com



Tome nota:



Venezuela vs Perú

Sábado 15 de junio

2:00 p.m.

El partido preliminar del debut de Colombia enfrenta a una selección venezolana que ha dado las mejores sensaciones desde el proceso del Mundial juvenil de 2017 (fue finalista) con un equipo peruano, al mando de Gareca, lleno de optimismo tras su regreso al Mundial de mayores. Ambos tienen apuestas jóvenes dignas de seguir.

TV: Caracol y DirecTV



Argentina vs. Colombia

Sábado 15 de junio

5:00 p.m.

No es solo por el estreno de Colombia sino también por la oportunidad de ver a esta renovada Argentina, que borró a una buena parte de sus inamovibles mundialistas y apuesta por sangre joven. Ver a Messi rodeado de otros intérpretes será un laboratorio interesante, teniendo en cuenta la alta exigencia que planteará Colombia, un equipo con mucha más experiencia, proceso y confianza.



Brasil vs Venezuela

​Martes 18 de junio

7:30 p.m.

Una buena oportunidad de ver a Brasil sin Neymar y con la presión de ser el local es lo que tendremos contra la Venezuela de Dudamel. Un rival exigente es lo que se necesita para tener una dimensión realista de lo que tiene el equipo favorito al título.

TV: Caracol y DirecTV



Uruguay vs. Ecuador

Domingo 16 de junio

5:00 p.m.

El rey de Copas de Suramérica (15 títulos) hace su presentación contra el Ecuador de 'Bolillo' Gómez, que si bien n ha hecho una preparación rutilante en materia de resultados, tiene un DT con cancha y experto en jugar la Copa América. ¿Estará Suárez en plenitud de condiciones? Es una de muchas dudas en el equipo de Tabárez.

TV: Caracol y DirecTV



Ecuador vs. Chile

Viernes 21 de junio

6:00 p.m.

Más que Ecuador, el foco estará en el doble campeón de Copa América, el equipo chileno. Una nómina muy distinta a aquella que batió dos veces a Argentina, aunque con figuras como Vidal, es lo que presentará el DT Reinaldo Rueda en Brasil. ¿Pasarán los muchos líos extradeportivos de los protagonistas? Para verdades, el tiempo...

TV: Caracol y DirecTV



Chile vs. Uruguay

Lunes 24 de junio

6:00 p.m.

Choque de campeones, nada menos. El histórico ganador del torneo medirá fuerzas con un equipo chileno que, si bien falló en el Mundial de Rusia, en Suramérica ha demostrado tenerla la medida al torneo continental. Durísima prueba para el DT colombiano Reinaldo Rueda.

TV: DirecTV

​