Osorio sería candidato a dirigir Ecuador: ¿debe preocuparse Nacional?

La salida de Hernán Darío 'Bolillo' Gómez de la Selección de Ecuador abrió las opciones para varios entrenadores, algunos colombianos y otros con mucho arraigo en el país.

El favorito de la afición y de la prensa especializada, según una encuesta del diario El Comercio de Ecuador, es Jorge Célico, reciente semifinalista del Mundial Sub 20 de Polonia y el hombre indicado para emprender la renovación que no pudo completar el técnico Gómez.



Aunque él mismo ha dicho recientemente que puede no ser su momento y que no ha tenido ningún contacto para ese fin con los directivos de la FEF, muchos creen que pronto asumirá como DT e inclusive algunos lo señalan, sin pruebas, de haber hecho gestiones para salida del DT antioqueño.



Lo cierto es que, aparte de ese nombre, hay otros que involucran a Colombia. El segundo candidato más votado de la lista que hace El Comercio es José Pékerman, el argentino que por seis años dirigió a la selección nacional y que logró la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Brasil 2014, mejor resultado histórico del equipo, y fue tercero en la Copa América 2016.



Aparecen después Edgardo Bauza, el ecuatoriano Paúl Vélez y el uruguayo Guillermo Almada y en la sexta casilla el nombre que preocupa a la hinchada de Atlético Nacional: Juan Carlos Osorio.



El risaraldense destaca por ser multicampeón en Colombia y especialmente por su trabajo al frente de la Selección de México, en la eliminatoria (en la que clasificó con suficiencia) y en el Mundial de Rusia, en el que venció a Alemania en la primera fase.







¿Debe preocuparse el equipo 'verdolaga'? En principio no, pues Osorio acaba de llegar y se le ve comprometido con la conformación del plantel y los objetivos del equipo, que le ha dado garantías totales para garantizar que no lo distraiga una oferta internacional. Sin embargo, hay que decir que para él, la posibilidad de una selección nacional siempre está latente y muchas veces especifica en sus contratos que se hace esa excepción a la hora de una posible salida.



No es claro si en esta vinculación con Nacional hay una cláusula que le permita negociar con una selección, pero se dice en Medellín que la única posibilidad de salida sería un llamado de Colombia, que por ahora no se vislumbra.



En la lista aparecen, con menos opciones, el colombiano Santiago Escobar, de buen suceso con la Universidad Católica precisamente de Ecuador, y Jorge Sampaoli, quien también suena para China.