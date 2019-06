¡Día de batacazos en Mundial Sub 20! Mali luchó y eliminó a Argentina

Malí venció este martes a Argentina por 4-5 en la tanda de penaltis, al igualar 2-2 tras la prórroga, en el partido de los octavos de final del Mundial Sub'20 de Polonia y jugará ante Italia en los cuartos.

Los africanos marcaron el 2-2 que les permitió acceder a la tanda de penaltis en una de las últimas jugadas del partido.



La Albiceleste se adelantó en el marcador gracias al gol de Adolfo Gaich, a los 49 minutos. Abdoulaye Diaby anotó el empate a los 67 minutos pero encajó en propia puerta el 2-1, tras un remate de Ezequiel Barco, en el primer minuto del alargue. Boubacar Konte, que había ingresado poco antes, hizo el 2-2 que le permitió a Malí forzar los penaltis sobre el final del partido.



El encuentro fue parejo pero cambiante. Por momentos dominó Argentina y en otros instantes lo hicieron los africanos. No se habían jugado ni tres minutos cuando Gaich tuvo la primera posibilidad de convertir, pero el delantero de San Lorenzo no logró definir tras un pase fuerte desde la derecha del ataque. A los 20, un sublime tiro libre de Koita impactó en el poste y le impidió a Mali ponerse en ventaja.



El gol de Gaich, a los 49 minutos, fue propiciado por un fallo en la defensa local. El ariete se encontró casi de casualidad con la pelota dentro del área y puso el 1-0. El empate llegó gracias a un cabezazo de Diaby, tras un tiro de esquina desde la izquierda del ataque.



El tiempo reglamentario finalizó con el empate 1-1. En la primera jugada del alargue, Barco recibió un pase tras un desborde por la izquierda del ataque y remató desviado, pero tuvo la fortuna de que la pelota, que no tenía destino de gol, impactó en la mano de Diaby, se desvío y terminó dentro de la portería.



Mali fue nuevamente en busca del empate y lo consiguió en una de las últimas jugadas del partido, gracias a Konte, que aprovechó una desatención de los defensores. Mali jugará este viernes los cuartos de final ante Italia, que el domingo le ganó a Polonia por 1-0.



Síntesis



Argentina: Manuel Roffo; Facundo Mura, Francisco Ortega, Nehuén Pérez, Facundo Medina; Fausto Vera, Gonzalo Maroni (m.59, Pedro de la Vega), Aníbal Moreno (m.93, Santiago Sosa), Julián Álvarez (m.87, Agustín Urzi), Ezequiel Barco (m.117, Tomás Chanchalay); y Adolfo Gaich. Seleccionador: Fernando Batista.



Mali: Youssouf Koita; Babou Fofana (m.86, Mamadou Samake), Arnaud Konan (m.116, Boubacar Konte), Clement Kanoute, Abdoulaye Diaby, Drissa Diarra; Hadji Drame, Sambou Sissoko, Ousmane Diakite (m.107, Mamadou Traore); Ibrahima Kone (m.73, Boubacar Traore) y Sekou Koita. Seleccionador: Mamaoutou Kane.



Goles: 1-0, m.49: Adolfo Gaich. 1-1, m.67: Abdoulaye Diaby. 2-1, m.91: Abdoulaye Diaby, en propia puerta. 2-2, m.121: Boubacar Konte.



Árbitro: Fernando Guerrero Ramírez (MX)

Estadio: Stadion Miejski