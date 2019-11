Perú tendría sensible baja para su partido amistoso contra Colombia

Un día antes del duelo entre Perú y Colombia, en amistoso de la fecha FIFA en Miami, el equipo de Ricardo Gareca tendría una importante baja.

Según informa el diario peruano Líbero, Yoshimar Yotún no estaría disponible por alguna molestia no confirmada que le impidió participar en el último entrenamiento del equipo en territorio norteamericano.



Según el medio, "se creía que estaba recuperado al 100% de su lesión (muslo posterior izquierdo), pero al parecer, Ricardo Gareca no quiere arriesgarlo y no lo haría jugar ante Colombia este viernes".



Líbero aseguraba que se esperaba cuidarlo para el duelo contra Chile, en Lima, el cual no se jugará ya por la decisión de los jugadores de 'La Roja' de apoyar las protestas en su país con la negativa a disputar el amistoso.



Yotún no juega desde el 5 de octubre pasado, cuando sufrió una lesión con el Cruz Azul de México.