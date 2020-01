ABC del Preolímpico: el torneo que comenzará en Colombia este sábado

El Torneo Preolímpico sub-23 comenzará este sábado y se jugará hasta el 9 de febrero día en el que se definen las dos selecciones que clasificarán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Este es un panorama completo de lo que será este campeonato, que se jugará en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira; el Centenario, de Armenia; y el Alfonso López, de Bucaramanga.



¿Qué selecciones participan?

La primera parte del campeonato estará dividida en dos grupos. Cada uno tendrá cinco equipos y cada selección jugará contra todos los rivales del grupo.



Grupo A: Colombia, Chile, Venezuela, Ecuador y Argentina.



Grupo B: Brasil, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Perú

¿Cómo clasifican?



Luego de que todos los equipos se enfrenten entre sí, los dos mejores de cada grupo pasarán a la segunda fase del torneo. Allí, los cuatro equipos clasificados deberán volverse a enfrentar entre sí y los dos mejores son los que clasifiquen a los Olímpicos de Tokio 2020.

¿Qué pasa si hay empate en cualquiera de las fases?



El sistema de desempate será así:



1) Diferencia de goles.

2) Cantidad de goles marcados.

3) El resultado del partido jugado entre los empatados.

4) Por sorteo.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?



Colombia vs. Argentina: 18 de enero a las 8:30 p.m. en Pereira



Colombia vs. Ecuador: 21 de enero a las 8:30 p.m. en Armenia



Colombia vs. Venezuela: 27 de enero a las 8:30 p.m. en Pereira



Colombia vs. Chile: 30 de enero a las 8:30 p.m. en Pereira

¿Quiénes son los convocados en Colombia?